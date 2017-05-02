Нетпараду: горожане недовольны вечерними перекрытиями центральных улиц из-за репетиций парада в Екатеринбурге

Свои мнения они высказывают на страницах в соцсетях.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 03.05.2017

Пользователи "Фейсбука" рассказывают о своих злоключениях - как они пытаются в дни, точнее, вечера репетиций парада попасть домой, пересечь центр, уехать по делам - и не могут из-за перекрытых улиц. Сам факт репетиций не вызывает шквала возмущений. Горожане резко высказываются только из-за раннего времени перекрытых центральных улиц - с 19 часов.

Фото: Оксана Маклакова

- Вчера от Гринвича до Ленина ехала через Вокзал 30 минут! Даже во двор не пускали. Пришлось идти квартал пешком.

- Это мы, жители города, вынуждены стойко переносить тяготы и лишения воинской службы! У меня дочь ехала из садика с Радищева, до Февральской революции 2 часа!

- Я уставшая, с ребенком голодным в машине, тоже тыкалась по центру, пытаясь проехать. Чуть не описалась в машине! Попозже можно же порепетировать! Хотя бы с 12-ти ночи!

- Просто издеваются над людьми и самое главное вообще пофиг!! Перекрыть улицы! Сотрудники Гибдд есть, а вот уже отрегулировать потоки - нет никого! Пытался пересечь Ленина 1.5 часа!! Что за идиот решил репетировать парад с 20.00 часов, очень мне интересно, кто такое решение принял!!

- Точно такое же ощущение. Не мог вчера в 21 ч. уставший с работы домой доехать на трамвае от Тверитина до Ленина. Все шли на Куйбышева - Ленина-то перекрыта...

- В прошлом году репетиция была с девяти вечера, так что мы спокойно доехали, полюбовались и уехали восвояси. А вчера подруга задержалась на работе и попала. Странно как-то в семь часов в полуторамиллионном городе начинать репетиции с перекрытием самых оживленных улиц.

- На улице - это кромешный ад. Город стоит. Не пускают ни машины, ни пешеходов. Устроить ТАКОЕ, когда народ и отдохнуть в центре хочет, и выехать из города.

- Простояли полтора часа на машине. А в прошлом году я буквально на три минуты не успела перейти Ленина около Пассажа - у меня Лерка на одной стороне осталась, я на другой. Пришлись мне до нее, она в Доме книги была, идти через трубу под плотинкой. Пешеходов через Ленина час, а то и больше не пускали.

- Мы с детьми не попали в кафе, куда хотели зайти посидеть. Пришлось выбирать из предложенных по нашу сторону заграждения.

- Вчера после работы не могла уехать. Люди шли толпами пешком от стадиона. Кондуктор в автобусе не мог объяснить, как едут, сказал: "Идите на улицу и спрашивайте у голубых - они рулят". Бабушка в автобусе плакала, не знала, где ей выйти, куда пересесть. На дорогах пробки, все злые.

