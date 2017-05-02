Нетпараду: горожане недовольны вечерними перекрытиями центральных улиц из-за репетиций парада в Екатеринбурге

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 03.05.2017
Пользователи "Фейсбука" рассказывают о своих злоключениях - как они пытаются в дни, точнее, вечера репетиций парада попасть домой, пересечь центр, уехать по делам - и не могут из-за перекрытых улиц. Сам факт репетиций не вызывает шквала возмущений. Горожане резко высказываются только из-за раннего времени перекрытых центральных улиц - с 19 часов.
Фото: Оксана Маклакова
- Вчера от Гринвича до Ленина ехала через Вокзал 30 минут! Даже во двор не пускали. Пришлось идти квартал пешком.
- Это мы, жители города, вынуждены стойко переносить тяготы и лишения воинской службы! У меня дочь ехала из садика с Радищева, до Февральской революции 2 часа!
- Я уставшая, с ребенком голодным в машине, тоже тыкалась по центру, пытаясь проехать. Чуть не описалась в машине! Попозже можно же порепетировать! Хотя бы с 12-ти ночи!
- Просто издеваются над людьми и самое главное вообще пофиг!! Перекрыть улицы! Сотрудники Гибдд есть, а вот уже отрегулировать потоки - нет никого! Пытался пересечь Ленина 1.5 часа!! Что за идиот решил репетировать парад с 20.00 часов, очень мне интересно, кто такое решение принял!!
- Точно такое же ощущение. Не мог вчера в 21 ч. уставший с работы домой доехать на трамвае от Тверитина до Ленина. Все шли на Куйбышева - Ленина-то перекрыта...
- В прошлом году репетиция была с девяти вечера, так что мы спокойно доехали, полюбовались и уехали восвояси. А вчера подруга задержалась на работе и попала. Странно как-то в семь часов в полуторамиллионном городе начинать репетиции с перекрытием самых оживленных улиц.
- На улице - это кромешный ад. Город стоит. Не пускают ни машины, ни пешеходов. Устроить ТАКОЕ, когда народ и отдохнуть в центре хочет, и выехать из города.
- Простояли полтора часа на машине. А в прошлом году я буквально на три минуты не успела перейти Ленина около Пассажа - у меня Лерка на одной стороне осталась, я на другой. Пришлись мне до нее, она в Доме книги была, идти через трубу под плотинкой. Пешеходов через Ленина час, а то и больше не пускали.
- Мы с детьми не попали в кафе, куда хотели зайти посидеть. Пришлось выбирать из предложенных по нашу сторону заграждения.
- Вчера после работы не могла уехать. Люди шли толпами пешком от стадиона. Кондуктор в автобусе не мог объяснить, как едут, сказал: "Идите на улицу и спрашивайте у голубых - они рулят". Бабушка в автобусе плакала, не знала, где ей выйти, куда пересесть. На дорогах пробки, все злые.
Последняя реплика вызвала дискуссию. Орфография сохранена.
- Как можно так сравнивать?! за что боролись деды и добраться до дома. Это же не соизмеримые вещи.
- Как раз прекрасно соизмеримые . Они погибали за то , что бы могли нормально жить, и нормально добираться до дома. А не ждать, когда опять танки по городу проедут.
Напомним, в среду, 3 мая, с 11.30 до 12.00 будет закрыто движение по нечетной стороне улицы Свердлова, от улицы Мельковской до улицы Челюскинцев (на время прохождения колонны к памятнику воинам Уральского добровольческого танкового корпуса).
4 мая на время встречи ветеранов с суворовцами и кадетами (с 10.00 до 14.00) закроют движение по площади Кирова, в направлении от улицы Мира до улицы Гагарина.
5 мая с 14.00 до 15.00 состоится легкоатлетическая эстафета в Ленинском районе, а вечером – репетиция Парада Победы.
На 6 мая намечен легкоатлетический пробег «Майская гроза».
8 мая на время торжественного возложения венков к памятнику Жукову с 9.30 до 11.00 закроют движение по нечетной стороне проспекта Ленина, от улицы Восточной до улицы Луначарского.
Также в этот день до 10 мая закроют проезд по улице Пушкина.
Самые масштабные перекрытия будут 9 мая. В День Победы в Екатеринбурге пройдет парад, эстафеты в разных районах и массовые празднования в центре города.
Полный график перекрытий улиц в майские праздники – здесь.