Почти 400 гвоздик уничтожили в Екатеринбурге накануне Дня Победы

Вместе с цветами прибыл Западный цветочный трипс, поэтому цветы пришлось сжечь.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 03.05.2017
В аэропорту Кольцово уничтожили партию гвоздик, присланных к Дню Победы, сообщили в Россельхознадзоре Свердловской области.
Накануне, 2 мая, в грузовом комплексе "Аэропорт Кольцово" при проведении фитосанитарного карантинного контроля срезов цветов гвоздик, поступивших из Эквадора, специалистами был обнаружен карантинный вредитель – Западный (калифорнийский) цветочный трипс (Frankliniella occidentalis).
В результате 375 гвоздик пришлось уничтожить, чтобы предотвратить распространение вредителя.