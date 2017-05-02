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Подполковника, погибшего в Сирии от пули снайпера, похоронят в Екатеринбурге

Подполковника, погибшего в Сирии от пули снайпера, похоронят в Екатеринбурге
16+
Фото: mil.ru
Офицера представят к награде посмертно.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 03.05.2017

Накануне, 2 мая, Минобороны РФ сообщило, что в Сирии при обстреле боевиками одного из подразделений правительственных войск погиб российский военный советник подполковник Алексей Бучельников.

– Во время занятия по боевой подготовке подразделение обстрелял снайпер боевиков, – цитирует информацию, полученную в военном ведомстве, РИА Новости. – Подполковник Бучельников, в задачу которого входило обучение личного состава артиллерийских подразделений сирийской армии, получил смертельное ранение.

Позже стало известно, что офицера, который посмертно представлен к государственной награде, похоронят в столице Урала.

– Погибший в Сирии военный советник Алексей Бучельников будет похоронен в Екатеринбурге в среду, – приводит информагентство слова знакомой офицера.

  • В апреле от рук террористов в Сирии погибли трое российских военных. Майор Сергей Бордов был смертельно ранен при атаке боевиков на военный гарнизон. Еще два российских военных инструктора погибли в результате нападения террористов.

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Евгений Светлый, 03.05.2017, 17:50
Тэги: Смерть, Новости
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