Подполковника, погибшего в Сирии от пули снайпера, похоронят в Екатеринбурге

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 03.05.2017
Накануне, 2 мая, Минобороны РФ сообщило, что в Сирии при обстреле боевиками одного из подразделений правительственных войск погиб российский военный советник подполковник Алексей Бучельников.
– Во время занятия по боевой подготовке подразделение обстрелял снайпер боевиков, – цитирует информацию, полученную в военном ведомстве, РИА Новости. – Подполковник Бучельников, в задачу которого входило обучение личного состава артиллерийских подразделений сирийской армии, получил смертельное ранение.
Позже стало известно, что офицера, который посмертно представлен к государственной награде, похоронят в столице Урала.
– Погибший в Сирии военный советник Алексей Бучельников будет похоронен в Екатеринбурге в среду, – приводит информагентство слова знакомой офицера.
- В апреле от рук террористов в Сирии погибли трое российских военных. Майор Сергей Бордов был смертельно ранен при атаке боевиков на военный гарнизон. Еще два российских военных инструктора погибли в результате нападения террористов.
Вступайте в НАШУ группу «ВКонтакте», чтобы узнавать новости первыми и выигрывать призы!