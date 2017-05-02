Президент ФК «Урал» Иванов и тренер клуба Тарханов получили звание почетных граждан Свердловской области

2 мая «Урал» проиграл «Локомотиву» в финале Кубка России.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 03.05.2017
Свердловский губернатор Евгений Куйвашев присвоил президенту ФК «Урала» Григорию Иванову и главному тренеру клуба Александру Тарханову звание «Почетный гражданин Свердловской области», сообщили в департаменте информполитики 3 мая.
Все игроки уральской команды, уступившей «Локомотиву» в финале Кубка России, получат награду «За заслуги перед Свердловской областью». После матча, который закончился со счетом 2:0 в пользу московской команды и дракой между игроками, Евгений Куйвашев поддержал екатеринбуржцев в раздевалке:
- Ребята, я хочу всех вас поблагодарить за игру. Вы сделали все, что могли. И то, что вы играли в финале, вы уже совершили настоящий спортивный подвиг. Сегодня за вас болели не только уральцы. Многие-многие люди из других регионов мне звонили, спрашивали. Футбольный клуб „Урал“ приобрел огромное число фанатов по всей стране. И это очень важно. Мы выиграем в следующий раз. Обязательно. Я в этом уверен!
Григорий Иванов, в свою очередь, поблагодарил губернатора за поддержку клуба.
- Финальный матч Кубка России состоялся 2 мая на стадионе «Фишт» в Сочи. «Локомотив» забил два безответных мяча и стал семикратным обладателем трофея.
- Болельщики «Урала», для которых был организован спецрейс Екатеринбург - Сочи, не смогли улететь домой без проблем - из-за неисправности борта за ними вылетел резервный самолет, из-за чего пассажирам пришлось ждать вылета несколько часов .