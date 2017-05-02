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Президент ФК «Урал» Иванов и тренер клуба Тарханов получили звание почетных граждан Свердловской области

Президент ФК «Урал» Иванов и тренер клуба Тарханов получили звание почетных граждан Свердловской области
16+
Фото: ФК «Урал»
2 мая «Урал» проиграл «Локомотиву» в финале Кубка России.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 03.05.2017

Свердловский губернатор Евгений Куйвашев присвоил президенту ФК «Урала» Григорию Иванову и главному тренеру клуба Александру Тарханову звание «Почетный гражданин Свердловской области», сообщили в департаменте информполитики 3 мая.
 
Все игроки уральской команды, уступившей «Локомотиву» в финале Кубка России, получат награду «За заслуги перед Свердловской областью». После матча, который закончился со счетом 2:0 в пользу московской команды и дракой между игроками, Евгений Куйвашев поддержал екатеринбуржцев в раздевалке:

- Ребята, я хочу всех вас поблагодарить за игру. Вы сделали все, что могли. И то, что вы играли в финале, вы уже совершили настоящий спортивный подвиг. Сегодня за вас болели не только уральцы. Многие-многие люди из других регионов мне звонили, спрашивали. Футбольный клуб „Урал“ приобрел огромное число фанатов по всей стране. И это очень важно. Мы выиграем в следующий раз. Обязательно. Я в этом уверен!

Григорий Иванов, в свою очередь, поблагодарил губернатора за поддержку клуба. 
  • Финальный матч Кубка России состоялся 2 мая на стадионе «Фишт» в Сочи. «Локомотив» забил два безответных мяча и стал семикратным обладателем трофея. 
  • Болельщики «Урала», для которых был организован спецрейс Екатеринбург - Сочи, не смогли улететь домой без проблем - из-за неисправности борта за ними вылетел резервный самолет, из-за чего пассажирам пришлось ждать вылета несколько часов .
Вы стали очевидцем события или у вас есть похожая история? Звоните нам: 3-615-515. За сообщение, ставшее темой публикации, мы выплачиваем до 2000 рублей.
Маша Шмурыгина, 03.05.2017, 15:51
Тэги: Футбол, Спорт
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