Президент ФК «Урал» Иванов и тренер клуба Тарханов получили звание почетных граждан Свердловской области

2 мая «Урал» проиграл «Локомотиву» в финале Кубка России.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 03.05.2017

Свердловский губернатор Евгений Куйвашев присвоил президенту ФК «Урала» Григорию Иванову и главному тренеру клуба Александру Тарханову звание «Почетный гражданин Свердловской области», сообщили в департаменте информполитики 3 мая.

- Ребята, я хочу всех вас поблагодарить за игру. Вы сделали все, что могли. И то, что вы играли в финале, вы уже совершили настоящий спортивный подвиг. Сегодня за вас болели не только уральцы. Многие-многие люди из других регионов мне звонили, спрашивали. Футбольный клуб „Урал“ приобрел огромное число фанатов по всей стране. И это очень важно. Мы выиграем в следующий раз. Обязательно. Я в этом уверен!