Родители судятся с «Ростелекомом» из-за того, что их дети не попали в первый класс

На данный момент уже идет тяжба по поводу временных регистраций, с помощью которых дети попали в школу.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 03.05.2017

По данным издания «Новый день», справедливости добиваются родители, дети которых не попали в 99 гимназию на Уралмаше. По их словам, дети с временной регистрацией заняли 51 из 75 выделенных мест.