Родители судятся с «Ростелекомом» из-за того, что их дети не попали в первый класс

На данный момент уже идет тяжба по поводу временных регистраций, с помощью которых дети попали в школу.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 03.05.2017
В Екатеринбурге родители, дети которых не попали в первый класс по прописке, подали в суд на «Ростелеком». Причиной заявления стал сайт госуслуг, который обвалился во время записи в школы. Иск будет рассматривать Орджоникидзевский районный суд.
По данным издания «Новый день», справедливости добиваются родители, дети которых не попали в 99 гимназию на Уралмаше. По их словам, дети с временной регистрацией заняли 51 из 75 выделенных мест.
- Сейчас в прокуратуре уже рассматривается иск о фиктивных регистрациях школьников.
- В Хабаровске по результатам подобной судебной тяжбы были отчислены 24 первоклассника.