Синоптики рассказали, какая погода будет в Екатеринбурге 9 мая

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Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 03.05.2017

Уральские синоптики рассказали о своих предварительных прогнозах погоды на праздничные дни 8 и 9 мая.

Прохладная и дождливая погода ожидается в Екатеринбурге в День Победы

Днем, 9 мая, температура воздуха будет невысокой - 6-8 градусов со знаком плюс. Ожидается облачность, пройдет небольшой дождь. Ветер будет дуть со скоростью 2 м/с.

По данным Gismeteo, дождь будет идти весь день и за сутки выпадет 9,6 мм осадков. Скорость ветра – до 3 м/с.

И федеральные, и местные синоптики сходятся в том, что предпраздничные и праздничные дни выдадутся облачными, прохладными и дождливыми.

В субботу, 6 мая, ожидается дождь и +12 градусов днем.

В воскресенье, 7 мая, дождь с грозой и до +11 градусов.

По ночам будет холодно - от 0 до +4 градусов.