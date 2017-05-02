Средняя зарплата жителей Свердловской области выросла до 32,5 тысяч рублей

Но реальная заработная плата, если учесть инфляцию, уменьшилась.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 03.05.2017

В этом году средняя зарплата жителей Свердловской области увеличилась на 3,8% и составила 32,5 тысяч рублей. Об этом говорится в отчете Свердловскстата.

Специалисты Областного комитета статистики подсчитали доходы и расходы уральцев. В январе-марте 2017 года свердловчане заработали в совокупности 419,2 млрд рублей. Это больше, чем в прошлому году, если смотреть конкретный период.

Доходы на одного жителя в месяц составили 32 274 рубля 8 копеек и, по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года, увеличились почти на 4%. При этом среднемесячная зарплата одного работника области за январь-февраль 2017 составила 32 550,2 рубля.

Величина прожиточного минимума по Свердловской области на II квартал этого года составила для трудоспособного жителя - 10 653 рубля, для пенсионера – 8 255 рублей, для ребенка – 10 210 рублей.

С учетом инфляции реальный доход упал на 1,3%. Также на 1,4 процента увеличилась цена на продукты, сообщает Свердловскстат.