Свердловчанка отправится в тюрьму за кражу иконы и 1,5 миллионов рублей во время Олимпиады в Сочи

Невьянский городской суд вынес приговор Наталье Беспаловой, укравшей собственность фонда «Возрождение Невьянской иконописи и народных художественных промыслов».
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 03.05.2017
В Невьянске суд вынес приговор Наталье Беспаловой, обвиняемой в краже иконы и полутора миллионов рублей, сообщили в областной прокуратуре 3 мая.
Суд установил, что с января по декабрь 2014 года, включая период проведения Олимпийских игр в Сочи, Беспалова, находясь в этом городе и будучи руководителем дополнительного офиса Свердловского общественного фонда «Возрождение Невьянской иконописи и народных художественных промыслов», украла полтора миллиона рублей, которые фонд заработал на продаже икон.
В прокуратуре отметили, что изначально Беспалову обвиняли в краже трех икон, но во время судебного следствия подтвердился факт кражи лишь одной иконы - иконы «Святая равноапостольная Княгиня Ольга со сценами жития», которая принадлежала фонду и стоила 95 тысяч рублей. Однако в связи с истечением срока давности уголовного дела Беспалову от наказания за кражу иконы освободили.
- За хищение крупной суммы денег суд приговорил Наталью к четырем годам и шести месяцам исправительной колонии общего режима и штрафу в размере 220 тысяч рублей. Помимо этого, с Беспаловой в пользу фонда взыскали полтора миллиона рублей и расходы на адвоката.