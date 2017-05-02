Свердловские полицейские победили в престижном турнире

За что получили 30-килограммовый кубок из малахита.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 03.05.2017

Свердловские полицейские победили в турнире среди силовых ведомств по комплексному единоборству (служебно- прикладной вид спорта, объединяющий удары, броски, болевые приемы и технику из всех видов борьбы и ударных единоборств. – Прим.авт.) .

– Проводили соревнования на Кубок Полномочного представителя президента России в Уральском Федеральном округе Игоря Холманских, – уточнил пресс-секретарь ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых. – Турнир был посвящен приближающейся 72-годовщине Победы в Великой Отечественной войне. В этих состязаниях, проходивших в течение 2 дней в Нижнем Тагиле, принимали участие 87 человек и разных регионов округа. Из Москвы же в качестве почетного гостя соревнований приезжал Президент Федерации комплексного единоборства России Олег Уфимцев.

Третье место в турнире завоевала команда ОМОН Нижнего Тагила Управления Росгвардии, на втором – дружина областного Управления Федеральной службы судебных приставов. А главный трофей соревнований – 30-килограммовый кубок из настоящего малахита – завоевала команда ГУ МВД России по Свердловской области. Его тренеру команды главка по рукопашному бою и боевому самбо подполковнику Денису Удилову вручил лично Полномочный представитель президента в УрФО Игорь Холманских.

По итогам соревнований начальник ГУ МВД России по Свердловской области генерал-лейтенант полиции Михаил Бородин поздравил капитана полицейской команды с достойным выступлением и пожелал новых спортивных достижений.

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