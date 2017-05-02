Уральцу, напавшему на электромонтеров с топором, грозит 15 лет тюрьмы

Электромонтерам пришлось отбиваться ломиком.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 03.05.2017

Прокуратура Свердловской области сообщает, что перед судом предстанет житель Верхней Пышмы. Мужчину обвиняют в покушении на убийство электромонтеров из-за ограничения подачи электроэнергии.

По версии следствия, в доме пышминца Алексея Ефремова был установлен специальный прибор, который в народе называют "обратный счетчик", ограничивающий мощность подачи электроэнергии. Контролирующие органы не могли проверить работу приборов в доме подсудимого, так как он не пускал домой никого из проверяющих.

"Пропал свет - виноваты электрики"

И когда в доме у обвиняемого в Верхней Пышме 1 января пропал свет, он отправился разбираться в офис «Облкоммунэнерго» с топором. Свой поступок нападавший объяснил тем, что в его доме пропал свет, и виноваты в этом энергетики.

Звонил и угрожал

Следствие установило интересную деталь: перед появлением в офисе мужчина звонил дежурным электромонтерам и угрожал их убить. К делу приобщены вещественные доказательства: оба орудия – нож и топор, с которыми нападавший явился на объект, а также запись его телефонных разговоров с дежурными электромонтерами, где он угрожает их убить. Нападение один из монтеров (на фото) отразил с помощью лома, которым на территории чистят снег. После была вызвана полиция и нападавшего задержали.

Разбирательство длилось три месяца, теперь обвиняемый предстанет перед судом.