В аэропорту Екатеринбурга пассажир пытался провезти голубей в ручной клади

В Кольцово задержали пассажира из Таджикистана, который вез птиц в коробке.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 03.05.2017
В Кольцово сотрудники таможни и Россельхознадзора задержали четырех белых голубей, которых пытались ввезти нелегально, сообщили в пресс-службе Россельхознадзора 3 мая.
Один из пассажиров, прибывший из Таджикистана, пытался провезти птиц в ручной клади - картонной коробке. При этом владелец голубей нарушил российское законодательство, так как не имел разрешения на ввоз птиц от Россельхознадзора, что предусмотрено «Едиными ветеринарными требованиями РФ».
Фото: Россельхонадзор по Свердловской области
Сотрудники таможни и инспекторы Россельхознадзора задержали птиц, которые запрещены к ввозу в Россию. Теперь владелец голубей должен отправить их обратно, иначе птиц усыпят.
- Пассажира также привлекли к административной ответственности.