В дни репетиций и самого парада Победы аэропорт Кольцово будет работать с перерывами

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 03.05.2017

В Екатеринбурге из-за участия самолетов в репетициях и самом параде Победы будет на некоторое время прервана работа Кольцово. Это же коснется и других аэропортов страны в тех городах, где военно-воздушная техника будет выступать, написал сегодня, 3 мая, «Интерфакс».

Как сообщили в ФГУП «Госкорпорация по ОрВД», в связи с проведением репетиций воздушной части парада Победы 4 и 7 мая и самого парада 9 мая в работу нескольких российских аэропортов будут введены ограничения.

В екатеринбургском «Кольцово» 6 и 7 мая ограничения вводятся с 10.10 до 10.50 и с 14.30 до 15.10 по местному времени, 9 мая — с 10.10 до 10.50.

— О введении данных ограничений все пользователи воздушного пространства и воздушные гавани были оповещены заранее посредством соответствующих NOTAM, — уточнили в госкорпорации.