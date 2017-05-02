В дни репетиций и самого парада Победы аэропорт Кольцово будет работать с перерывами

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 03.05.2017
В Екатеринбурге из-за участия самолетов в репетициях и самом параде Победы будет на некоторое время прервана работа Кольцово. Это же коснется и других аэропортов страны в тех городах, где военно-воздушная техника будет выступать, написал сегодня, 3 мая, «Интерфакс».
Как сообщили в ФГУП «Госкорпорация по ОрВД», в связи с проведением репетиций воздушной части парада Победы 4 и 7 мая и самого парада 9 мая в работу нескольких российских аэропортов будут введены ограничения.
В екатеринбургском «Кольцово» 6 и 7 мая ограничения вводятся с 10.10 до 10.50 и с 14.30 до 15.10 по местному времени, 9 мая — с 10.10 до 10.50.
— О введении данных ограничений все пользователи воздушного пространства и воздушные гавани были оповещены заранее посредством соответствующих NOTAM, — уточнили в госкорпорации.
- В Москве аэропорт «Шереметьево» 4, 7 и 9 мая не будет принимать и отправлять воздушные суда с 10.20 до 11.00 мск, «Внуково» — с 10.30 до 11.10 мск, аэропорты «Домодедово», «Жуковский», «Остафьево» — с 10.40 до 11.10 мск.
- Закрывать петербургский аэропорт «Пулково» в эти дни не планируется, но возможны кратковременные (5−7 минут) ограничения по отправке и приему самолетов.