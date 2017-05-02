В новой серии «Симпсонов» Гомер безнаказанно ловит покемонов в церкви

В эпизоде все персонажи увлекаются игрой, аналогичной Pokemon Go.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 03.05.2017

В новой серии знаменитого американского сериала «Симпсоны» один из главных героев Гомер Симпсон играет в Pokemon Go в храме. Эпизод вышел в конце апреля.

В 20 серии 28 сезона Гомер и другие жители Спрингфилда пристрастились к игре Peekimon Get, которая является аналогом реальной игры Pokemon Go. Герои сериала увлекаются поиском и ловлей покемонов по всему городу, и азарт приводит Гомера в церковь, в которой в этот момент идет проповедь.

Священник Лавджой требует от Гомера и торговца комиксами, который тоже ловит покемонов, прекратить играть, на что торговец ему отвечает: «Слушай, эта игра есть или, по крайней мере, была, в отличие от твоего Иисуса».

При этом ловцы покемонов в «Симпсонах» избежали какого-либо преследования за игру в храме, в отличие от Руслана Соколовского , обвиняемого в оскорблении чувств верующих и экстремизме и задержанного после публикации ролика о том, как он ловит покемонов в Храме-на-Крови.