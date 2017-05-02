В поселке под Екатеринбургом обнаружили повышенную концентрацию аммиака

Специалисты взяли пробы воздуха во время взрывных работ на Светлореченском месторождении.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 03.05.2017
Специалисты Росприроднадзора обнаружили повышенную концентрацию аммика в поселке Светлая Речка под Екатеринбургом, сообщили в пресс-службе ведомства 2 мая.
Инспекторы Росприроднадзора провели рейд на территории Светлореченского кварцевого месторождении в поселке Светлая Речка, расположенного в 19 километрах от Екатеринбурга. Специалисты провели замеры проб атмосферного воздуха по время взрывных работ на месторождении, которые проводило государственное геолого-промышленное предприятие.
Результаты исследования проб показали, что в атмосферном воздухе повышена концентрация аммиака.
- Материалы проверки ведомства направило в областное управление Роспотребнадзора, специалисты которого обязаны принять меры реагирования.