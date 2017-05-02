В Свердловской области выросло число ВИЧ-инфицированных

С начала года ВИЧ-инфекцией заразилось больше свердловчан, чем за тот же период 2016 года.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 03.05.2017

В Свердловской области число ВИЧ-инфицированных жителей выросло на 10 процентов, сообщает Свердловскстат 2 мая.

С начала 2017 года ВИЧ-инфекцией заразились 828 свердловчан, в том числе 15 детей в возрасте до 14 лет включительно. Это на 9,5 процента больше по сравнению с аналогичным периодом 2016 года, когда с января по март было выявлено 756 заболевших, включая 18 детей.

Почти у двух процентов свердловчан, прошедших экспресс-тест на ВИЧ с начала 2017 года, выявлены положительные результаты. При этом мужчин, заразившихся ВИЧ-инфекцией, в 2,5 раза больше, чем женщин.