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В Свердловской области выросло число ВИЧ-инфицированных

В Свердловской области выросло число ВИЧ-инфицированных
16+
Фото: wikipedia.org
С начала года ВИЧ-инфекцией заразилось больше свердловчан, чем за тот же период 2016 года.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 03.05.2017

В Свердловской области число ВИЧ-инфицированных жителей выросло на 10 процентов, сообщает Свердловскстат 2 мая.
 
С начала 2017 года ВИЧ-инфекцией заразились 828 свердловчан, в том числе 15 детей в возрасте до 14 лет включительно. Это на 9,5 процента больше по сравнению с аналогичным периодом 2016 года, когда с января по март было выявлено 756 заболевших, включая 18 детей. 
 
Почти у двух процентов свердловчан, прошедших экспресс-тест на ВИЧ с начала 2017 года, выявлены положительные результаты. При этом мужчин, заразившихся ВИЧ-инфекцией, в 2,5 раза больше, чем женщин. 
  • Свердловская область является лидером среди российских регионов по количеству ВИЧ-инфицированных на 100 тысяч жителей региона.
Вы стали очевидцем события или у вас есть похожая история? Звоните нам: 3-615-515. За сообщение, ставшее темой публикации, мы выплачиваем до 2000 рублей.
Маша Шмурыгина, 03.05.2017, 14:36
Тэги: Здоровье
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