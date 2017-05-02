В торговом центре Екатеринбурга задержали карманницу

Ее мишенями становились слишком увлеченные шоппингом покупатели.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 03.05.2017
В одном из торговых центров Ленинского района Екатеринбурга полиция задержала женщину-карманницу. Это произошло 28 апреля, однако ее данные полиция предоставила сегодня.
Причиной для проверки торгового центра стало заявление от горожан. Они рассказали, что в торговом центре орудует женщина, выкрадывающая телефоны и личные вещи.
Стратегия преступления у женщины была следующая: она гуляла по торговому центру, высматривая потенциальных жертв, но при этом притворяясь, что выбирает одежду.
Сотрудники полиции увидели, как в ходе прогулки она заприметила женщину, увлеченную покупками, подошла к ней и аккуратно достала из кармана телефон. Далее карманница удалилась.
Полицейские тут же ее задержали и отвлекли от покупок рассеянную потерпевшую. Та тут же опознала свой телефон и написала заявление.
- Сейчас проверяется причастность карманницы к подобным преступлениям.
- Ей грозит до 5 лет лишения свободы.