В торговом центре Екатеринбурга задержали карманницу

Ее мишенями становились слишком увлеченные шоппингом покупатели.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 03.05.2017

В одном из торговых центров Ленинского района Екатеринбурга полиция задержала женщину-карманницу. Это произошло 28 апреля, однако ее данные полиция предоставила сегодня.

Причиной для проверки торгового центра стало заявление от горожан. Они рассказали, что в торговом центре орудует женщина, выкрадывающая телефоны и личные вещи.

Стратегия преступления у женщины была следующая: она гуляла по торговому центру, высматривая потенциальных жертв, но при этом притворяясь, что выбирает одежду.

Сотрудники полиции увидели, как в ходе прогулки она заприметила женщину, увлеченную покупками, подошла к ней и аккуратно достала из кармана телефон. Далее карманница удалилась.

Полицейские тут же ее задержали и отвлекли от покупок рассеянную потерпевшую. Та тут же опознала свой телефон и написала заявление.