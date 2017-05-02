Впервые за 23 года в Екатеринбурге отменили шествие радиофака

Зато памятники Попову будут мыть сразу в нескольких городах.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 03.05.2017

Студенты и выпускники УрФУ впервые за 23 года не будут проводить свое традиционное шествие в честь Дня радио. Обычно оно проходило 7 мая.

Причина банальна - университет не может себе этого позволить из-за новых правил. Ведь сейчас для шествия нужно перекрыть улицы автобусами и соблюсти другие, не менее накладные, меры безопасности.

— Зато к помывке монументов Попову — давней традиции студентов УПИ — присоединяются в Перми, Питере и Москве, - находят светлые стороны в данном указе в пресс-службе университета.