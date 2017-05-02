Зажаренный на вертеле бык под музыку екатеринбургской группы: владелец пляжа «Огонь» рассказал об открытии нового сезона

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 03.05.2017
– Год назад было очень сложно предположить, сколько клиентов у нас будет, – начал Андрей. – Мы почему-то решили, что в хороший день на пляже побывает около 500 человек, и заточили под это всю инфраструктуру. Нов реальности все оказалось по-другому. В день открытия мы вывели дополнительный персонал, рассчитывая, что, людей, конечно, будет больше. В тот раз на открытии выступал Децл, и было примерно 1,5–2 тысячи человек. А на следующий день пришло уже около 3 тысяч. Это было страшно. У нас случился настоящий коллапс! Потому что количество людей значительно превысило наши возможности. Зато мы примерно оценили, сколько людей максимум влезет к нам на пляж. Конечно, хапнули немного негатива. Но после этого мы провели серьезную работу над ошибками, научились обслуживать значительно большее количество людей и со временем стали справляться. Прошлый год стал открытием как для жителей города, так и для нас самих.Но считаю, это был хороший год. И наш проект доказал, что пользуется популярностью у екатеринбуржцев.
– Помнится? в прошлом году жители поселка Санаторный возмущались по поводу автомобилей, которые посетители пляжа бросали где попало. Они тогда говорили, что нужно сделать въезд с другой стороны. Рассматриваете этот вариант?
– С местными жителями мы находимся в постоянном контакте. Будем всеми силами бороться с теми, кто бросает машины на проезде и на газонах. Вариант альтернативного въезда мы не только рассматриваем, но и работаем над этим вопросом. К сожалению, это не самый быстрый процесс, но есть надежда на его благополучное решение. Ведь это устроит и нас, и жителей поселка, и наших гостей.
– На моей памяти, эта проблема возникала всего два раза – во время больших мероприятий. Но теперь, если будем проводить подобные мероприятия, привезем дополнительные туалеты. Тут проблем нет, – считает бизнесмен.
– Погода держалась отличная, поэтому спадов не было вообще. Но, конечно, не всегда на улице +30, и не каждый год бывает такое хорошее лето, – признает бизнесмен.
– Здесь есть своя логика, – объяснил Фролов. – Чем короче у тебя сезон – тем дольше период, не охваченный работой, в течение которого ты все равно несешь определенные расходы. Удлинение сезона, в первую очередь, связано с освоением новых форматов, которые меньше зависят от погоды.Теперь у нас будет не только пляжный отдых.
– Потому что с детками надо гулять в любую погоду – и в +30, и в +5, – считает молодой бизнесмен, у которого трое маленьких детей.– Но одно дело, когда вы находитесь в городе, где смог, грязь, а в некоторых дворах вообще негде поиграть, и совсем другая история, когда вы едете на природу, где есть чем занять ребенка. Пока не могу анонсировать еще не подписанные договоренности, но, думаю, у нас будет существенный прорыв в этом направлении.
– Все. То есть я надеюсь, что в новом сезоне у нас будут и аниматоры, и аттракционы, и, возможно, даже летний детский лагерь, если мы договоримся. То есть можно будет оставить у нас ребенка, чтобы он поиграл на природе.
– В новом сезоне у нас открывается ресторан Lamadjo, – рассказывает Андрей Фролов. – Это сеть заведений в формате стрит-фуд. Они специализируются на приготовлении шаурмы, но также будут готовить для гостей пляжа вареную кукурузу. Этот более дешевый, по сравнению с нашим рестораном, формат прекрасно дополнит предложения пляжа. Ведь когда мы говорим об аудитории в 100 тысяч человек, она, естественно, является разномастной. Есть люди обеспеченные, которые предпочитают посидеть за столиком с бокалом вина, а есть молодежь, для которой в ресторане «Огонь» было дорого. В основном это, конечно, студенты. И, я считаю, хорошо, что мы позаботились и об этих посетителях. Теперь каждый найдет себе предложение по карману.
– Когда мы обсуждали с Lamadjo варианты работы, они сказали, что могут готовить на вертеле даже баранов и кабанов.
– Да, жарят целого барана на вертеле, а потом отрезают от него кусочки. И каждый посетитель, не заморачиваясь готовкой самостоятельно, сможет за приемлемую цену отведать пожаренного профессионалами мяса.Более того, они обмолвились, что могут приготовить так даже быка. И на открытии у наших гостей будет возможность оценить, каково это на вкус.
– 6 мая у нас будет играть местная группа. А на открытии пляжного сезона, которое состоится уже в начале июня, выступят известные музыканты.
– Мы хотим, чтобы у людей была возможность посидеть с семьей, детьми и друзьями в ресторане не только на летних верандах рядом с пыльными улицами, но и на природе, всего в 40 минутах езды от центра города, – добавил бизнесмен. – И я считаю вполне логичным, что мы открываемся в майские праздники, когда уставшим от зимы и серости людям как раз хочется выехать на природу, поесть жареного мяса. Наш формат предполагает именно такой отдых. Поэтому убежден, что в мае клиентов у нас будет достаточно.
– Кроме того, наш партнер, который отвечает за эти развлечения, собирается установить водные горки, – сообщил Фролов. – Естественно, если после исследования воды Роспотребнадзор скажет, что купаться в Балтыме нельзя, мы повесим знаки «Купание запрещено». Однако мы не можем препятствовать людям, если они все-таки захотят искупаться. Поэтому у нас, как и в прошлом году, будут дежурить спасатели. Так как мы заботимся о безопасности наших гостей.
– А так как теперь у нас два ресторана, это позволит балансировать нагрузку между ними и проводить на пляже корпоративные мероприятия, свадьбы, дни рождения, – продолжает предприниматель. – Думаю, молодоженам, которые не прочь провести регистрацию на пирсе и пробежаться в свадебных нарядах по песчаному пляжу, это будет интересно.
– Был уже целый ряд идей по поводу того, как эксплуатировать пляж «Огонь» зимой. Например, организовать спортивную базу, где можно было бы покататься на лыжах и снегоходах. Но пока говорить об этом рано.
Вход на территорию: свободный.
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