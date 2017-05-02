Зажаренный на вертеле бык под музыку екатеринбургской группы: владелец пляжа «Огонь» рассказал об открытии нового сезона

Андрей Фролов поделился с НАШЕЙ, что еще ждет посетителей этим летом.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 03.05.2017

Пляж «Огонь», заслуживший репутацию одного из самых скандальных проектов прошлого лета, готовится к открытию нового сезона, которое намечено уже на ближайшую субботу. Несмотря на все трудности, с которыми пришлось столкнуться, владелец громко заявившего о себе проекта, убежден, что в этом сезоне количество посетителей не уменьшится, а наоборот – удвоится. За счет чего – екатеринбургский бизнесмен Андрей Фролов рассказал в интервью НАШЕЙ.

Не только пляжный отдых

Но для начала мы поинтересовались у владельца пляжа, как он сам оценивает первый год.

Фото: Евгений СВЕТЛЫЙ / «Наша Газета»

– Чего ожидали, когда начинали? На ваш взгляд, первый сезон прошел успешно?

– Год назад было очень сложно предположить, сколько клиентов у нас будет, – начал Андрей. – Мы почему-то решили, что в хороший день на пляже побывает около 500 человек, и заточили под это всю инфраструктуру. Нов реальности все оказалось по-другому. В день открытия мы вывели дополнительный персонал, рассчитывая, что, людей, конечно, будет больше. В тот раз на открытии выступал Децл, и было примерно 1,5–2 тысячи человек. А на следующий день пришло уже около 3 тысяч. Это было страшно. У нас случился настоящий коллапс! Потому что количество людей значительно превысило наши возможности. Зато мы примерно оценили, сколько людей максимум влезет к нам на пляж. Конечно, хапнули немного негатива. Но после этого мы провели серьезную работу над ошибками, научились обслуживать значительно большее количество людей и со временем стали справляться. Прошлый год стал открытием как для жителей города, так и для нас самих.Но считаю, это был хороший год. И наш проект доказал, что пользуется популярностью у екатеринбуржцев.

– Помнится? в прошлом году жители поселка Санаторный возмущались по поводу автомобилей, которые посетители пляжа бросали где попало. Они тогда говорили, что нужно сделать въезд с другой стороны. Рассматриваете этот вариант?

– С местными жителями мы находимся в постоянном контакте. Будем всеми силами бороться с теми, кто бросает машины на проезде и на газонах. Вариант альтернативного въезда мы не только рассматриваем, но и работаем над этим вопросом. К сожалению, это не самый быстрый процесс, но есть надежда на его благополучное решение. Ведь это устроит и нас, и жителей поселка, и наших гостей.

– А еще люди жаловались на нехватку туалетов на пляже.

– На моей памяти, эта проблема возникала всего два раза – во время больших мероприятий. Но теперь, если будем проводить подобные мероприятия, привезем дополнительные туалеты. Тут проблем нет, – считает бизнесмен.

По словам Фролова, за 2,5 месяца (с 16 июня по 26 августа. – Прим. авт.) в прошлом году пляж посетили около 100 тысяч человек. Конечно, немалую роль сыграла погода.

– Погода держалась отличная, поэтому спадов не было вообще. Но, конечно, не всегда на улице +30, и не каждый год бывает такое хорошее лето, – признает бизнесмен.

– Но теперь вы собираетесь открыться уже 6 мая. Не рановато ли?

– Здесь есть своя логика, – объяснил Фролов. – Чем короче у тебя сезон – тем дольше период, не охваченный работой, в течение которого ты все равно несешь определенные расходы. Удлинение сезона, в первую очередь, связано с освоением новых форматов, которые меньше зависят от погоды.Теперь у нас будет не только пляжный отдых.

Летний детский лагерь

Одно из основных направлений, развитием которого владелец пляжа намерен серьезно заняться этим летом, – детский отдых.

Фото: Евгений СВЕТЛЫЙ / «Наша Газета»

– Потому что с детками надо гулять в любую погоду – и в +30, и в +5, – считает молодой бизнесмен, у которого трое маленьких детей.– Но одно дело, когда вы находитесь в городе, где смог, грязь, а в некоторых дворах вообще негде поиграть, и совсем другая история, когда вы едете на природу, где есть чем занять ребенка. Пока не могу анонсировать еще не подписанные договоренности, но, думаю, у нас будет существенный прорыв в этом направлении.

– Но все-таки, что это будет: аниматоры, представления или игровая зона?

– Все. То есть я надеюсь, что в новом сезоне у нас будут и аниматоры, и аттракционы, и, возможно, даже летний детский лагерь, если мы договоримся. То есть можно будет оставить у нас ребенка, чтобы он поиграл на природе.

Бараны и кабаны на вертеле

Еще одно новшество, которое ждет посетителей пляжа «Огонь», – второй ресторан.

– В новом сезоне у нас открывается ресторан Lamadjo, – рассказывает Андрей Фролов. – Это сеть заведений в формате стрит-фуд. Они специализируются на приготовлении шаурмы, но также будут готовить для гостей пляжа вареную кукурузу. Этот более дешевый, по сравнению с нашим рестораном, формат прекрасно дополнит предложения пляжа. Ведь когда мы говорим об аудитории в 100 тысяч человек, она, естественно, является разномастной. Есть люди обеспеченные, которые предпочитают посидеть за столиком с бокалом вина, а есть молодежь, для которой в ресторане «Огонь» было дорого. В основном это, конечно, студенты. И, я считаю, хорошо, что мы позаботились и об этих посетителях. Теперь каждый найдет себе предложение по карману.

Но, как оказалось, новые партнеры умеют готовить не только шаурму, но и более экзотические блюда.

– Когда мы обсуждали с Lamadjo варианты работы, они сказали, что могут готовить на вертеле даже баранов и кабанов.

– Прямо целиком?

– Да, жарят целого барана на вертеле, а потом отрезают от него кусочки. И каждый посетитель, не заморачиваясь готовкой самостоятельно, сможет за приемлемую цену отведать пожаренного профессионалами мяса.Более того, они обмолвились, что могут приготовить так даже быка. И на открытии у наших гостей будет возможность оценить, каково это на вкус.

– А кто будет выступать на открытии?

– 6 мая у нас будет играть местная группа. А на открытии пляжного сезона, которое состоится уже в начале июня, выступят известные музыканты.

По словам Фролова, два ресторана уже без всяких проблем смогут обслужить любое количество человек, которое сможет разместиться на пляже.

– Мы хотим, чтобы у людей была возможность посидеть с семьей, детьми и друзьями в ресторане не только на летних верандах рядом с пыльными улицами, но и на природе, всего в 40 минутах езды от центра города, – добавил бизнесмен. – И я считаю вполне логичным, что мы открываемся в майские праздники, когда уставшим от зимы и серости людям как раз хочется выехать на природу, поесть жареного мяса. Наш формат предполагает именно такой отдых. Поэтому убежден, что в мае клиентов у нас будет достаточно.

Свадьба на пирсе

После чего владелец пляжа рассказал, какие развлечения доступны для посетителей. Как и в прошлом году, там можно будет покататься на катерах, скутерах, бананах.

– Кроме того, наш партнер, который отвечает за эти развлечения, собирается установить водные горки, – сообщил Фролов. – Естественно, если после исследования воды Роспотребнадзор скажет, что купаться в Балтыме нельзя, мы повесим знаки «Купание запрещено». Однако мы не можем препятствовать людям, если они все-таки захотят искупаться. Поэтому у нас, как и в прошлом году, будут дежурить спасатели. Так как мы заботимся о безопасности наших гостей.

Также в этом году отдыхающие компании смогут покататься на квадроциклах и поиграть в страйкбол на территории неподалеку от пляжа. Кроме того, на пляже продолжат проводить открытые фитнес-тренировки и тренировки по йоге. А еще там должна появиться площадка с тренажерами.

– А так как теперь у нас два ресторана, это позволит балансировать нагрузку между ними и проводить на пляже корпоративные мероприятия, свадьбы, дни рождения, – продолжает предприниматель. – Думаю, молодоженам, которые не прочь провести регистрацию на пирсе и пробежаться в свадебных нарядах по песчаному пляжу, это будет интересно.

– А что планируете после закрытия сезона?

– Был уже целый ряд идей по поводу того, как эксплуатировать пляж «Огонь» зимой. Например, организовать спортивную базу, где можно было бы покататься на лыжах и снегоходах. Но пока говорить об этом рано.

Пляж «Огонь»

Место расположения: побережье озера Балтым вблизи поселка Санаторный.

Вход на территорию: свободный. Площадь зоны отдыха: около 3,5 тыс. кв. м песчаного покрытия и 1,5 тыс. кв. м газона. Продолжительность сезона: с 6 мая по 1 октября. Как добраться: если ехать на машине, нужно двигаться по Верхотурскому тракту до своротка на поселок Санаторный, а затем по улице Огородной на Набережную. А также туда можно доехать и на пригородном автобусе № 161, который ходит от остановки «Педуниверситет» на улице Фронтовых Бригад (станция метро «Машиностроителей»). От конечной остановки до пляжа нужно пройти около километра по улице Набережной. Цены: парковка – 300 рублей в будни, 500 рублей в выходные; шезлонг – 300 рублей в будни,400 рублей в выходные (но можно без проблем устроиться на своем покрывале, расстелив его на пляже. – Прим.авт.). Ограничения: на пляже запрещено курить (там есть зоны для курения. – Прим.авт.), распивать спиртные напитки и есть, а также заходить на территорию с животными.

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