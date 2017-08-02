«Азур Эйр» на несколько часов задерживает рейс Анталья – Екатеринбург

Туристы должны были вылететь домой еще в обеденное время.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 03.08.2017
Туристы из Екатеринбурга не могут вернуться домой из Турции из-за длительной задержки рейса авиакомпании "Азур Эйр".
По данным онлайн-табло аэропорта Кольцово, "Боинг-767" должен был прибыть из Антальи в Екатеринбург в половине второго дня 3 августа, однако вылет перенесли на 21.20 по уральскому времени. В итоге посадка лайнера в Кольцово ожидается лишь около двух часов ночи. Отмечается, что рейс задерживается по решению авиакомпании.
Кроме этого, "Азур Эйр" задерживает вылет самолета Екатеринбург – Нячанг (Вьетнам). Изначально вылет лайнера планировался на 19.35, однако рейс перенесли на 21.05.
- Авиакомпания регулярно задерживает рейсы из Екатеринбурга за границу. Так, 2 августа туристы ждали своего рейса в Таиланд сутки.
- Ранее "Азур Эйр" на восемь часов задержала рейс из Екатеринбурга в Турцию.