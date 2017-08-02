«Азур Эйр» на несколько часов задерживает рейс Анталья – Екатеринбург

Туристы должны были вылететь домой еще в обеденное время.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 03.08.2017

Туристы из Екатеринбурга не могут вернуться домой из Турции из-за длительной задержки рейса авиакомпании "Азур Эйр".

По данным онлайн-табло аэропорта Кольцово, "Боинг-767" должен был прибыть из Антальи в Екатеринбург в половине второго дня 3 августа, однако вылет перенесли на 21.20 по уральскому времени. В итоге посадка лайнера в Кольцово ожидается лишь около двух часов ночи. Отмечается, что рейс задерживается по решению авиакомпании.

Кроме этого, "Азур Эйр" задерживает вылет самолета Екатеринбург – Нячанг (Вьетнам). Изначально вылет лайнера планировался на 19.35, однако рейс перенесли на 21.05.