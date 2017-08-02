Екатеринбуржцы увидят самый яркий звездопад в году

Пик метеорного потока Персеиды придется на ночь 13 августа.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 03.08.2017

В середине августа над Екатеринбургом пройдет звездный дождь – метеорный поток Персеиды.

Ежегодный звездопад достигнет своего пика в ночь на 13 августа. Еще до наступления темноты при ясной погоде в небе можно будет увидеть яркие метеоры, количество которых, по прогнозам Международной метеорной организации, достигнет сотни в час. Правда, свет почти полной Луны помешает увидеть все "падающие звезды".

Каждый год жители Земли имеют возможность насладиться августовским звездопадом благодаря Персеидам – потоку метеоров из хвоста кометы Свифта – Туттля, в который наша планета входит в последний месяц лета. Это самый яркий и обильный звездопад в году.