Екатеринбуржцы увидят самый яркий звездопад в году

Пик метеорного потока Персеиды придется на ночь 13 августа.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 03.08.2017
В середине августа над Екатеринбургом пройдет звездный дождь – метеорный поток Персеиды.
Ежегодный звездопад достигнет своего пика в ночь на 13 августа. Еще до наступления темноты при ясной погоде в небе можно будет увидеть яркие метеоры, количество которых, по прогнозам Международной метеорной организации, достигнет сотни в час. Правда, свет почти полной Луны помешает увидеть все "падающие звезды".
Каждый год жители Земли имеют возможность насладиться августовским звездопадом благодаря Персеидам – потоку метеоров из хвоста кометы Свифта – Туттля, в который наша планета входит в последний месяц лета. Это самый яркий и обильный звездопад в году.
- Сама комета приближается к Земле раз в 135 лет, однако планета проходит через хвост кометы каждый год.
- Впервые Персеиды упоминаются в китайской летописи 36 года до нашей эры, часто об этом метеорном потоке упоминали в китайских, японских и корейских летописях VIII – XI веков, однако официальным открывателем Персеид считается бельгийский ученый Адольф Кетеле, сделавший свое открытие в августе 1835 года.