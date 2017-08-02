Житель Асбеста убил семейную пару ради редких монет, а после поджег дом

Ему грозит пожизненный срок.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 03.08.2017

В Свердловской области будут судить жителя Асбеста, который подозревается в двойном убийстве. Тела мужчины и женщины 1990 и 1992 года рождения были найдены 27 апреля этого года в ходе тушения пожара.

Эксперты установили, что смерть наступила из-за черепно-мозговой травмы. Вскоре сыщики задержали 28-летнего местного рецидивиста, ранее судимого за кражи. На допросе он сознался в убийстве.

– Он знал, что в доме у потерпевших имеются две драгоценные раритетные монеты и решил украсть их. Злоумышленник пришел в дом к своим знакомым, которым нанес металлической трубой несколько ударов, после чего забрал монеты, – сообщает СК Свердловской области.

После кражи он поджег дом, чтобы скрыть следы убийства.