Наверх
В Верхней Пышме выпавшего на козырек подъезда мужчину снимали врачи и пожарные
17:02, сегодня
"Азур Эйр" на несколько часов задерживает рейс Анталья – Екатеринбург
16:52, сегодня
"Урал" отдал в аренду двух футболистов
16:34, сегодня
Житель Асбеста убил семейную пару ради редких монет, а после поджег дом
16:14, сегодня
Розничный филиал ВТБ в Екатеринбурге увеличил выдачи кредитов наличными на 26%
Полиция нашла водителя, с которым уехал пропавший в Нижнем Тагиле тренер детской хоккейной команды
16:10, сегодня
Лоукостер "Победа" разрешит бесплатно провозить рюкзаки в салоне самолета
16:08, сегодня
Пьяный десантник врезался в памятник Татищеву и де Геннину
15:36, сегодня
ВТБ кредитует ООО «Артис-агро Экспорт»
В аэропорту Екатеринбурга открылась новая бесплатная парковка
15:35, сегодня
"Устроим кулинарный батл с Чантурией и Манучаряном!": лучший игрок "Урала" приготовил борщ для одноклубников
15:12, сегодня
Пропавшего в Екатеринбурге студента нашли в религиозной общине
14:59, сегодня
ВТБ развивает сотрудничество с ГК «Друза»
В Свердловской области боец Росгвардии спас провалившегося в люк шестилетнего мальчика
14:55, сегодня
После массовой драки с поножовщиной в Еланском гарнизоне госпитализировано 14 контрактников
14:30, сегодня1
Подрядчик ЖК "Западный" в Академическом украл у пайщиков 18 миллионов рублей
14:11, сегодня
Капитальный ремонт – под контролем
На ВИЗе Nissan сбил женщину на пешеходном переходе
13:36, сегодня
Свердловская банда автомобильных мошенников украла 10 миллионов рублей
12:49, сегодня
Сотрудника ФСБ, зарезавшего свою семью в Екатеринбурге, освободили от уголовной ответственности
12:46, сегодня
Как выбрать летний букет
Екатеринбуржцы увидят самый яркий звездопад в году
12:31, сегодня
Рядом с роддомом в Екатеринбурге появилась "парковка для аистов"
12:17, сегодня
В Нижнем Тагиле реконструируют Сталинградскую битву за 25 миллионов
12:14, сегодня
Льготы на капитальный ремонт
Купаться на "Огонь Пляже" опасно: санврачи забраковали почти 30 свердловских водоемов
12:05, сегодня
В центре Екатеринбурга из-за антисанитарии закрыли бар
11:18, сегодня
В Екатеринбурге возле Центрального стадиона построят гостиницу
11:02, сегодня
ВТБ24 начинает прием карт American Express и China Union Pay
Жительницу Серова убили двое мужчин
10:47, сегодня
Рейс Москва – Сеул совершил экстренную посадку в Екатеринбурге
10:19, сегодня
В Екатеринбурге "Евросеть" оштрафовали на 200 тысяч рублей
10:13, сегодня
ВТБ24 в Свердловской области выплатил вкладчикам банка «Югра» половину возмещения
В дендропарке напротив "Гринвича" дерево перегородило дорогу
09:46, сегодня
Юноша из Каменска-Уральского взял бронзу на первенстве мира по плаванию в ластах
09:24, сегодня
В Екатеринбурге будут судить участников акции против фильма "Матильда"
09:18, сегодня
"Фрисби" раздает подарки
В Свердловской области 8 месяцев не могут найти жителя Нижнего Тагила
08:59, сегодня
Циклон принесет в Свердловскую область похолодание и дожди
08:52, сегодня
Рейс из Москвы в Екатеринбург задержали на 7 часов
08:34, сегодня
В аэропорту Кольцово появятся чартерные рейсы на Бали
08:26, сегодня
Верующие Екатеринбурга посоветовали "еврею Учителю" снимать грязные сцены про своих родителей
20:12, 02.08.20172
Дворец дзюдо в Академическом районе построят в японском стиле
19:12, 02.08.20172
Центр Екатеринбурга заволокло дымом из-за пожара на Володарского
19:03, 02.08.2017
Из-за марафона "Европа – Азия" в Екатеринбурге транспорт изменит маршруты
18:36, 02.08.2017
Константин Киселев стал пятым зарегистрированным кандидатом в губернаторы
18:00, 02.08.20171
В Кольцово бортпроводник "Уральских авиалиний" спас ребенка, у которого остановилось сердце
17:47, 02.08.2017
У моста на Малышева в Екатеринбурге достали из воды тело утонувшего купальщика
17:31, 02.08.2017
Дождь десанту не помеха: как празднуют День ВДВ в Екатеринбурге
17:15, 02.08.20172
В Екатеринбурге засеяли все тренировочные поля к ЧМ-2018
17:03, 02.08.2017
Кубок Попова по плаванию перенесли из Екатеринбурга в Казань
16:57, 02.08.2017
Как правильно выбирать свежие и вкусные ягоды, фрукты и овощи
16:20, 02.08.2017
Невьянский рецидивист украл у попа кресты и иконы на 350 тысяч рублей
16:10, 02.08.2017
"Вот вам бомба, сенсация": ЦИК уличил Ройзмана во лжи
16:00, 02.08.20172
Бывший рабочий ритуального агентства обокрал прихожанку храма в Нижнем Тагиле
15:52, 02.08.2017
Вылет самолета из Екатеринбурга в Таиланд отложили еще на шесть часов
15:14, 02.08.2017
В Екатеринбурге суд вынес приговор Диме-цыгану
14:44, 02.08.2017
В Верхней Пышме выбрали нового сити-менеджера
14:35, 02.08.2017
В Екатеринбурге открылась выставка редких гигантских кристаллов
13:31, 02.08.2017
Екатеринбурженка отсудила у интернет-магазина почти 100 тысяч рублей
12:47, 02.08.2017

Житель Асбеста убил семейную пару ради редких монет, а после поджег дом

Житель Асбеста убил семейную пару ради редких монет, а после поджег дом
16+
Фото: архив НАШЕЙ
Ему грозит пожизненный срок.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 03.08.2017

В Свердловской области будут судить жителя Асбеста, который подозревается в двойном убийстве. Тела мужчины и женщины 1990 и 1992 года рождения были найдены 27 апреля этого года  в ходе тушения пожара.

Эксперты установили, что смерть наступила из-за черепно-мозговой травмы. Вскоре сыщики задержали 28-летнего местного рецидивиста, ранее судимого за кражи.  На допросе он сознался в убийстве.

– Он знал, что в доме у потерпевших имеются две драгоценные раритетные монеты и решил украсть их. Злоумышленник пришел в дом к своим знакомым, которым нанес металлической трубой несколько ударов, после чего забрал монеты, – сообщает СК Свердловской области.

После кражи он поджег дом, чтобы скрыть следы убийства.

  • В итоге он продал монеты за 7 тысяч рублей.
  • Заведено уголовное дело. Теперь рецидивист может отправиться за решетку навсегда.
Вы стали очевидцем события или у вас есть похожая история? Звоните нам: 3-615-515. За сообщение, ставшее темой публикации, мы выплачиваем до 2000 рублей.
Олег Галимов, 03.08.2017, 16:14
Тэги: Криминал, Новости дня, Новости
Нашли ошибку? Выделите фразу и нажмите Ctrl+Enter

Узнай больше! Вступай в группу «Нашей газеты»:

Нет комментариев к данной публикации

или авторизуйтесь

:-);-):-(:-D:-P=-D8'-(>-(;-|8-*(!)(?)8-|%-8B-|>:>
  Допускаются теги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки http://youtube.com/watch?v=VIDEO
Прикрепите фотографии (jpg, gif и png)
Внимание! Совершая любые действия на сайте, вы принимаете условия «Cоглашения»
ЖКХ Транспорт Религия Знаменитости Психология Путин Гололед Погода Здоровье Медицина Красота Секс Интервью Погиб бейсджампер Ратмир Нагимьянов Мотоциклы Кризис и санкции Сотрудник ФСБ убил жену и ребенка МЧС Расстрел Доска позора Новости России Еда Ошибки врачей Развлечения Конкурсы Обрушение крыши на Калинина Горящие авто Пожар Личное Бизнес Мода Скандал с Новиковым Эксклюзив Голодовка в колонии Ловец покемонов Храм святой Екатерины Высокие технологии Спорт Военный репортаж Семья Экономика Грипп в Екатеринбурге Деньги Мистика Хоккей Женщины Горячее Отношения ВУЗ Баскетбол Недвижимость Убийство Ирины Вахрушевой Искусство Дети Война ритуальных агентств Дом-2 Образование Суд Новости Криминал Самолет Минобороны упал в Якутии Отдых Коллекторы СМИ Животные Мультимедиа Дорожные воины 9 мая Опрос Дороги Расписание Мировые новости Самолет Строительство Волейбол Транспортная реформа Лайфхак Экономия Сибирская язва Скорая помощь Заместитель главы школы Олимпийского резерва - педофил? В Египте разбился самолет с российскими туристами Катастрофа Необычное ЧМ-2018 Приостановка полетов в Египет Видео Бэби-боксы Рейтинг Новости дня Интернет Статистика Скандалы Отключение света Уралмаш, Эльмаш Мужчины Рецензия Школа Выставки Взятки Тест Растения Студенты Позитив Хэллоуин-2015 Репортаж Происшествия История успеха Екатеринбуржцы в разных странах Убийство в Рахмангулово Производство Снос монастыря на Качканаре Расстрел на Депутатской Смерть Музыка Фото Корь Общественный транспорт Авто ИГИЛ Крушение самолета под Ростовом Культура Ельцин-центр Политика Дело Пьянкова Биатлон Истории 9 мая ГИБДД Новый год Парковки Шоу-бизнес ДТП Афиша Слухи Ту 154 Кто заработал В Екатеринбурге -40 градусов Грипп Приговор Лошагину Туризм Розыск История Екатеринбурга Пусть говорят ЗАГС Футбол Жизнь в городе Взрыв

РАССЫЛКА

Учредитель ООО «Город 66». Директор: Кстенин Сергей Иванович. Редактор сайта: Татьяна Манакова
Редакция портала NGZT.ru
620014, г. Екатеринбург, ул. Добролюбова, д.16, оф. 805, 809, 810. +7(343) 239-46-10, +7(343) 239-46-45, ng@ng66.ru
Предложить свою новостьЧастные объявления
8-950-633-68-02, 8-982-669-71-89 – прием частных объявлений
Размещение рекламы в газете «Наша Газета» и на сайте NGZT.ru: +7(343) 239-43-16, +7(343) 239-64-40, +7(343) 239-61-40, +7(343) 239-43-15
Отдел службы распространения:
(343) 239-46-40, anistratov@ng66.ru
При частичном или полном воспроизведении материалов новостного портала www.NGZT.ru в печатных изданиях, а также теле- радиосообщениях ссылка на издание обязательна. При использовании в Интернет-изданиях прямая гиперссылка на ресурс обязательна. Использование эксклюзивных фотографий портала без разрешения редакции запрещено, в случае нарушения данных требований будут применены нормы законодательства РФ. Редакция портала не несет ответственности за комментарии и материалы пользователей, размещенные на сайте NGZT.ru и его субдоменах. Возрастная категория сайта 16+
Новостной портал Екатеринбурга — NGZT.ru © 2009-2016
Портал работает по технологии «ProSmi» © 2012-2015
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru