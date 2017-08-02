Купаться на «Огонь Пляже» опасно: санврачи забраковали почти 30 свердловских водоемов

Причиной стали неудовлетворительные результаты проб почвы и воды.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 03.08.2017

Специалисты Роспотребнадзора забраковали 28 пляжей в Екатеринбурге и Свердловской области из-за неудовлетворительных микробиологических показателей.

Среди них – пляж на озере Балтым, где расположен популярный "Огонь Пляж" и где анализ показал наличие яиц гельминтов и несоответствие воды санитарно-химическим показателям, пляж на Верх-Исетском пруду в Екатеринбурге и в озере лесопарка Лесоводов России, на Чусовском озере, на водоеме "Обкомовские дачи" в поселке Малый Исток, на Шарташе, где также обнаружили яйца гельминтов, пляж Глубоченского водохранилища в Полевском (кишечная палочка).

Нельзя купаться в Нижне-Исетском пруду в микрорайоне Химмаш, в Верх-Исетском пруду, на Шарташе, на Уктусском водохранилище, в озере "Обкомовские дачи" в водоемах поселка Шабры и отеля "Рамада", а также в реке Патрушиха и в озере "Лесопарк имени Лесоводов России".

Неудовлетворительные показатели у проб воды из рек Пышма и Большой Рефт, Белоярского водохранилища и Шиловского водоема, а также из озера Таватуй.