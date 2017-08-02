Купаться на «Огонь Пляже» опасно: санврачи забраковали почти 30 свердловских водоемов

Причиной стали неудовлетворительные результаты проб почвы и воды.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 03.08.2017
Специалисты Роспотребнадзора забраковали 28 пляжей в Екатеринбурге и Свердловской области из-за неудовлетворительных микробиологических показателей.
Среди них – пляж на озере Балтым, где расположен популярный "Огонь Пляж" и где анализ показал наличие яиц гельминтов и несоответствие воды санитарно-химическим показателям, пляж на Верх-Исетском пруду в Екатеринбурге и в озере лесопарка Лесоводов России, на Чусовском озере, на водоеме "Обкомовские дачи" в поселке Малый Исток, на Шарташе, где также обнаружили яйца гельминтов, пляж Глубоченского водохранилища в Полевском (кишечная палочка).
Нельзя купаться в Нижне-Исетском пруду в микрорайоне Химмаш, в Верх-Исетском пруду, на Шарташе, на Уктусском водохранилище, в озере "Обкомовские дачи" в водоемах поселка Шабры и отеля "Рамада", а также в реке Патрушиха и в озере "Лесопарк имени Лесоводов России".
Неудовлетворительные показатели у проб воды из рек Пышма и Большой Рефт, Белоярского водохранилища и Шиловского водоема, а также из озера Таватуй.
- Удовлетворительные результаты показали пробы воды из пруда Нижняя Синячиха в Алапаевском районе, из реки Реж в поселке Липовка, реки Ница, урочища Веселинка в Туринском округе, реки Пышма в районе карьера Силикатного, реки Чусовая в Дегтярске и другие.
- Полный список "хороших" и "плохих" пляжей и водоемов здесь.
- В областном управлении Роспотребнадзора порекомендовали свердловчанам купаться только в одном водоеме – в озере Щучьем в Тавде.