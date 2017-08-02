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Лоукостер «Победа» разрешит бесплатно провозить рюкзаки в салоне самолета

Лоукостер "Победа" разрешит бесплатно провозить рюкзаки в салоне самолета
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Фото: Wikimedia Commons
Размер рюкзака при этом должен соответствовать допустимым габаритам ручной клади.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 03.08.2017

Бюджетная авиакомпания "Победа" разрешит бесплатно провозить рюкзаки в качестве ручной клади, сообщает ТАСС.
 
Пассажиры "Победы" смогут бесплатно перевозить в салоне самолета рюкзаки, размер которых будет соответствовать установленным размерам ручной клади. Допустимые габариты определит авиакомпания. При этом перевозчик не будет ограничивать вес ручной клади, установленный Минтрансом (минимальный вес составляет пять килограммов), так как приоритет для авиакомпании будет иметь размер рюкзака, а не его вес.
  • В конце сентября вступит в силу закон, разрешающий авиаперевозчикам продавать невозвратные билеты без обязательной оплаты багажа. Теперь пассажиры, которые летят налегке, будут покупать билеты по более низким ценам: ожидается, что стоимость таких авиабилетов снизится на 20 процентов.

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Маша Шмурыгина, 03.08.2017, 16:08
Тэги: Самолет
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