Подрядчик ЖК «Западный» в Академическом украл у пайщиков 18 миллионов рублей

Мошенники забрали деньги, а затем ликвидировали фирму.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 03.08.2017

В Екатеринбурге завершилось расследование дела по строительству ЖК "Западный", который должны были построить в Академическом.

В 2014 году основатель и директор ООО "ВВК" вступил в сговор со своим заместителем, чтобы украсть деньги пайщиков. До этого в 2013 году "ВВК" стало генеральным застройщиком "Западного".

На счета компании поступали 10% от стоимости каждой квартиры.

– Фактически приступив к работе в октябре 2013, с сентября 2014 года под руководством директора в нарушение договорных обязательств, без каких-либо объективных причин, затягивало выполнение строительных работ по договору подряда, – сообщает прокуратура Свердловской области.

В результате действий руководителя компании и его заместителя были украдены деньги 10 пайщиков на общую сумму свыше 18,5 миллионов рублей.

На них завели уголовное дело по статье "Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере".

Им грозит до 10 лет лишения свободы.

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