После массовой драки с поножовщиной в Еланском гарнизоне госпитализировано 14 контрактников

Информацию о том, что в потасовке использовалось холодное оружие в Центральном военном округе отрицают.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 03.08.2017

Елань вновь оказалась в центре скандала, связанного с неуставными отношениями. 160 военнослужащих приняли участие в массовом побоище с использованием ножей и заточек в 473-м окружном учебном центре подготовки младших специалистов (в/ч 31612) в Елани в Свердловской области.

Как пишет "URA.RU", ссылаясь на источник в военном ведомстве, конфликт произошел между группой 60 бойцов из Тувы и сотней солдат из местного гарнизона.

Три месяца назад в Елань из Тувы для прохождения курсов приехали 60 контрактников. В последний вечер перед отъездом бойцы выпили, после чего, вооружившись ножами и заточками, они решили отомстить местным контрактникам за ранее нанесенные им обиды.

60 тувинцев выступили против сотни бойцов Еланского гарнизона. Как сообщает источник, ножевые ранения получили 14 человек, из них один офицер, которого уже перевезли в госпиталь в Екатеринбург. Ранения получены только бойцами из числа Еланского гарнизона.

В пресс-службе Центрального военного округа факт массовой драки подтвердили, однако информацию о том, что бойцы применяли холодное оружие в ведомстве опровергли. Также в ЦВО отметили, что все контрактники в момент инцидента были трезвые.