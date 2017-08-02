Пропавшего в Екатеринбурге студента нашли в религиозной общине

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Молодой человек находится в Челябинске. Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 03.08.2017 Студента из Екатеринбурга, пропавшего в мае, нашли в религиозной общине в Челябинске. Полиция проверяет религиозную общину в Челябинске, где, как полагают родители студента, молодого человека удерживают силой. Однако, как сообщают в челябинском управлении МВД, пока нет оснований полагать, что студента удерживают силой. Тем не менее силовики проверят причастность общины к запрещенным организациям. Два екатеринбургских студента пропали в мае этого года. Родители одного из молодых людей обнаружили сына в Челябинске. Они уверены, что его не только силой удерживают в общине, но и заставляют работать. Молодой человек при этом общается с близкими неохотно, сообщает Znak.com. Вступайте в НАШУ группу "ВКонтакте", чтобы узнавать новости перв ыми!

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, 03.08.2017, 14:59

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Нашли ошибку? Выделите фразу и нажмите Ctrl+Enter Маша Шмурыгина , 03.08.2017, 14:59Тэги: Розыск Нашли ошибку? Выделите фразу и нажмите Ctrl+Enter

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