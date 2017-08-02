Пропавшего в Екатеринбурге студента нашли в религиозной общине

Молодой человек находится в Челябинске.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 03.08.2017
Студента из Екатеринбурга, пропавшего в мае, нашли в религиозной общине в Челябинске.
Полиция проверяет религиозную общину в Челябинске, где, как полагают родители студента, молодого человека удерживают силой. Однако, как сообщают в челябинском управлении МВД, пока нет оснований полагать, что студента удерживают силой. Тем не менее силовики проверят причастность общины к запрещенным организациям.
- Два екатеринбургских студента пропали в мае этого года. Родители одного из молодых людей обнаружили сына в Челябинске. Они уверены, что его не только силой удерживают в общине, но и заставляют работать. Молодой человек при этом общается с близкими неохотно, сообщает Znak.com.