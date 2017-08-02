Наверх
В центре Екатеринбурга из-за антисанитарии закрыли бар
11:18, сегодня
В Екатеринбурге возле Центрального стадиона построят гостиницу
11:02, сегодня
Жительницу Серова убили двое мужчин
10:47, сегодня
Рейс Москва – Сеул совершил экстренную посадку в Екатеринбурге
10:19, сегодня
Розничный филиал ВТБ в Екатеринбурге увеличил выдачи кредитов наличными на 26%
В Екатеринбурге "Евросеть" оштрафовали на 200 тысяч рублей
10:13, сегодня
В дендропарке напротив "Гринвича" дерево перегородило дорогу
09:46, сегодня
Юноша из Каменска-Уральского взял бронзу на первенстве мира по плаванию в ластах
09:24, сегодня
ВТБ кредитует ООО «Артис-агро Экспорт»
В Екатеринбурге будут судить участников акции против фильма "Матильда"
09:18, сегодня
В Свердловской области 8 месяцев не могут найти жителя Нижнего Тагила
08:59, сегодня
Циклон принесет в Свердловскую область похолодание и дожди
08:52, сегодня
ВТБ развивает сотрудничество с ГК «Друза»
Рейс из Москвы в Екатеринбург задержали на 7 часов
08:34, сегодня
В аэропорту Кольцово появятся чартерные рейсы на Бали
08:26, сегодня
Верующие Екатеринбурга посоветовали "еврею Учителю" снимать грязные сцены про своих родителей
20:12, 02.08.20176
Капитальный ремонт – под контролем
Дворец дзюдо в Академическом районе построят в японском стиле
19:12, 02.08.20172
Центр Екатеринбурга заволокло дымом из-за пожара на Володарского
19:03, 02.08.2017
Из-за марафона "Европа – Азия" в Екатеринбурге транспорт изменит маршруты
18:36, 02.08.2017
Как выбрать летний букет
Константин Киселев стал пятым зарегистрированным кандидатом в губернаторы
18:00, 02.08.20171
В Кольцово бортпроводник "Уральских авиалиний" спас ребенка, у которого остановилось сердце
17:47, 02.08.2017
У моста на Малышева в Екатеринбурге достали из воды тело утонувшего купальщика
17:31, 02.08.2017
Льготы на капитальный ремонт
Дождь десанту не помеха: как празднуют День ВДВ в Екатеринбурге
17:15, 02.08.20172
В Екатеринбурге засеяли все тренировочные поля к ЧМ-2018
17:03, 02.08.2017
Кубок Попова по плаванию перенесли из Екатеринбурга в Казань
16:57, 02.08.2017
ВТБ24 начинает прием карт American Express и China Union Pay
Как правильно выбирать свежие и вкусные ягоды, фрукты и овощи
16:20, 02.08.2017
Невьянский рецидивист украл у попа кресты и иконы на 350 тысяч рублей
16:10, 02.08.2017
"Вот вам бомба, сенсация": ЦИК уличил Ройзмана во лжи
16:00, 02.08.20172
ВТБ24 в Свердловской области выплатил вкладчикам банка «Югра» половину возмещения
Бывший рабочий ритуального агентства обокрал прихожанку храма в Нижнем Тагиле
15:52, 02.08.2017
Вылет самолета из Екатеринбурга в Таиланд отложили еще на шесть часов
15:14, 02.08.2017
В Екатеринбурге суд вынес приговор Диме-цыгану
14:44, 02.08.2017
"Фрисби" раздает подарки
В Верхней Пышме выбрали нового сити-менеджера
14:35, 02.08.2017
В Екатеринбурге открылась выставка редких гигантских кристаллов
13:31, 02.08.2017
Екатеринбурженка отсудила у интернет-магазина почти 100 тысяч рублей
12:47, 02.08.2017
У "Черного тюльпана" прошел праздничный митинг в честь Дня ВДВ
12:12, 02.08.2017
"Города и страны воспринимаю через запахи": незрячий парень из Екатеринбурга съездил автостопом на Байкал
12:00, 02.08.2017
В Екатеринбурге водитель маршрутки высадил молодую мать с ребенком прямо на ходу: возбуждено уголовное дело
11:50, 02.08.2017
Трансферный поток Кольцово вырос почти на 30%
11:41, 02.08.2017
Водитель "Лады" насмерть сбил велосипедиста во время обгона на свердловской трассе
11:23, 02.08.2017
"Уральский" шмель прыгнул с парашютом в честь Дня ВДВ
11:22, 02.08.2017
На трассе Екатеринбург – Тюмень ВАЗ врезался в грузовик: один человек погиб, двое пострадали
11:06, 02.08.2017
Свердловское предприятие сбрасывало в реку сточные воды с фосфатами
11:02, 02.08.2017
Водитель УАЗа погиб на трассе Екатеринбург – Челябинск
10:58, 02.08.2017
В Екатеринбурге закроют улицу в районе УрФУ
10:38, 02.08.2017
Боец сильнейшей лиги России по ММА Fight Nights пополнил уральскую команду "Рать"
10:30, 02.08.2017
Свердловчанин получил срок за вырубку леса на 4 миллиона рублей
10:01, 02.08.2017
Регоператоры Урала и Сибири обсудили актуальные вопросы реализации программ капитального ремонта
09:57, 02.08.2017
В Екатеринбурге пытались ограбить "СКБ-банк"
09:21, 02.08.2017
Повременной тариф: екатеринбуржцы почти не делают пересадок
09:18, 02.08.2017
В Екатеринбурге пожарные спасли женщину из горящей квартиры
08:55, 02.08.2017
В Екатеринбурге почти на 12 часов задержали рейс в Таиланд
08:37, 02.08.2017
В Верхней Пышме сдали в эксплуатацию не подходящие для проживания дома
08:22, 02.08.2017
В Североуральске четыре дня ищут тело утонувшего мальчика
20:50, 01.08.2017
Миллионера – создателя финансовой пирамиды из Екатеринбурга отправили под суд
20:28, 01.08.2017

Рейс Москва – Сеул совершил экстренную посадку в Екатеринбурге

Рейс Москва – Сеул совершил экстренную посадку в Екатеринбурге
16+
Фото: Архив НАШЕЙ
Четырехлетней пассажирке стало плохо во время полета.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 03.08.2017

Самолет авиакомпании "Аэрофлот", летевший из Москвы в Сеул, совершил экстренную посадку в Екатеринбурге. 
 
Экипаж лайнера запросил экстренную посадку в Кольцово в ночь на 3 августа. Самолет приземлился из-за четырехлетней девочки, которой стало плохо на борту – у ребенка поднялась высокая температура, рассказали НАШЕЙ в Уральском управлении МВД на транспорте.
 
После благополучного приземления бригада медиков осмотрела девочку и приняла решение о госпитализации. Ребенок отправился в больницу вместе с мамой.
  • Самолет вылетел спустя два часа после дозаправки. На борту находились 391 пассажир и 13 членов экипажа. 
  • В Уральском управлении МВД на транспорте отметили, что посадка самолета в ближайшем аэропорту в случае болезни пассажира – обычная практика. 

Вступайте в НАШУ группу "ВКонтакте", чтобы узнавать новости первыми!

Вы стали очевидцем события или у вас есть похожая история? Звоните нам: 3-615-515. За сообщение, ставшее темой публикации, мы выплачиваем до 2000 рублей.
Маша Шмурыгина, 03.08.2017, 10:19
Тэги: Самолет
Нашли ошибку? Выделите фразу и нажмите Ctrl+Enter

Узнай больше! Вступай в группу «Нашей газеты»:

Нет комментариев к данной публикации

или авторизуйтесь

:-);-):-(:-D:-P=-D8'-(>-(;-|8-*(!)(?)8-|%-8B-|>:>
  Допускаются теги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки http://youtube.com/watch?v=VIDEO
Прикрепите фотографии (jpg, gif и png)
Внимание! Совершая любые действия на сайте, вы принимаете условия «Cоглашения»
Истории 9 мая Семья Взрыв Война ритуальных агентств 9 мая Самолет Минобороны упал в Якутии Мистика Образование Скорая помощь Парковки Биатлон Спорт СМИ ДТП Авто ЧМ-2018 Скандал с Новиковым Катастрофа ВУЗ Шоу-бизнес Новости России Волейбол Дорожные воины Мировые новости Видео Конкурсы Деньги Опрос Кризис и санкции Погиб бейсджампер Ратмир Нагимьянов Красота Здоровье Голодовка в колонии Крушение самолета под Ростовом Необычное Фото Экономия Мотоциклы Военный репортаж Отдых Приговор Лошагину Общественный транспорт Ельцин-центр Развлечения Психология Рейтинг Убийство в Рахмангулово Доска позора Кто заработал Мода Новости дня Искусство Религия ЖКХ Статистика История Екатеринбурга Хэллоуин-2015 Знаменитости Криминал ГИБДД Секс Производство Погода Грипп в Екатеринбурге Строительство Рецензия Обрушение крыши на Калинина Убийство Ирины Вахрушевой Дороги Розыск Суд Происшествия Снос монастыря на Качканаре Мультимедиа Культура Туризм ЗАГС Дом-2 Транспортная реформа Отношения Расписание Недвижимость Заместитель главы школы Олимпийского резерва - педофил? Медицина Скандалы Екатеринбуржцы в разных странах Новый год Интервью Дело Пьянкова Эксклюзив Выставки Горячее В Египте разбился самолет с российскими туристами Самолет Взятки Горящие авто Хоккей МЧС Дети Приостановка полетов в Египет Храм святой Екатерины Футбол Слухи ИГИЛ Мужчины Тест Афиша Еда Новости Животные Студенты Интернет Грипп Высокие технологии Гололед Ловец покемонов Корь Расстрел Бизнес Путин В Екатеринбурге -40 градусов Смерть Ошибки врачей Коллекторы Сибирская язва Жизнь в городе Расстрел на Депутатской Пожар Сотрудник ФСБ убил жену и ребенка Лайфхак Репортаж Женщины Политика Музыка Растения Бэби-боксы Позитив Баскетбол Экономика История успеха Личное Пусть говорят Школа Отключение света Уралмаш, Эльмаш Ту 154 Транспорт

РАССЫЛКА

Учредитель ООО «Город 66». Директор: Кстенин Сергей Иванович. Редактор сайта: Татьяна Манакова
Редакция портала NGZT.ru
620014, г. Екатеринбург, ул. Добролюбова, д.16, оф. 805, 809, 810. +7(343) 239-46-10, +7(343) 239-46-45, ng@ng66.ru
Предложить свою новостьЧастные объявления
8-950-633-68-02, 8-982-669-71-89 – прием частных объявлений
Размещение рекламы в газете «Наша Газета» и на сайте NGZT.ru: +7(343) 239-43-16, +7(343) 239-64-40, +7(343) 239-61-40, +7(343) 239-43-15
Отдел службы распространения:
(343) 239-46-40, anistratov@ng66.ru
При частичном или полном воспроизведении материалов новостного портала www.NGZT.ru в печатных изданиях, а также теле- радиосообщениях ссылка на издание обязательна. При использовании в Интернет-изданиях прямая гиперссылка на ресурс обязательна. Использование эксклюзивных фотографий портала без разрешения редакции запрещено, в случае нарушения данных требований будут применены нормы законодательства РФ. Редакция портала не несет ответственности за комментарии и материалы пользователей, размещенные на сайте NGZT.ru и его субдоменах. Возрастная категория сайта 16+
Новостной портал Екатеринбурга — NGZT.ru © 2009-2016
Портал работает по технологии «ProSmi» © 2012-2015
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru