Рейс Москва – Сеул совершил экстренную посадку в Екатеринбурге

Четырехлетней пассажирке стало плохо во время полета.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 03.08.2017

Самолет авиакомпании "Аэрофлот", летевший из Москвы в Сеул, совершил экстренную посадку в Екатеринбурге.

Экипаж лайнера запросил экстренную посадку в Кольцово в ночь на 3 августа. Самолет приземлился из-за четырехлетней девочки, которой стало плохо на борту – у ребенка поднялась высокая температура, рассказали НАШЕЙ в Уральском управлении МВД на транспорте.

После благополучного приземления бригада медиков осмотрела девочку и приняла решение о госпитализации. Ребенок отправился в больницу вместе с мамой.