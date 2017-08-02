Рейс Москва – Сеул совершил экстренную посадку в Екатеринбурге

Четырехлетней пассажирке стало плохо во время полета.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 03.08.2017
Самолет авиакомпании "Аэрофлот", летевший из Москвы в Сеул, совершил экстренную посадку в Екатеринбурге.
Экипаж лайнера запросил экстренную посадку в Кольцово в ночь на 3 августа. Самолет приземлился из-за четырехлетней девочки, которой стало плохо на борту – у ребенка поднялась высокая температура, рассказали НАШЕЙ в Уральском управлении МВД на транспорте.
После благополучного приземления бригада медиков осмотрела девочку и приняла решение о госпитализации. Ребенок отправился в больницу вместе с мамой.
- Самолет вылетел спустя два часа после дозаправки. На борту находились 391 пассажир и 13 членов экипажа.
- В Уральском управлении МВД на транспорте отметили, что посадка самолета в ближайшем аэропорту в случае болезни пассажира – обычная практика.