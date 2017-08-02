Рядом с роддомом в Екатеринбурге появилась «парковка для аистов»

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 03.08.2017
В Екатеринбурге рядом с зданием клинического перинатального центра появился уникальный дорожный знак "Парковка для аиста". На табличке изображена птица, которая несет в клюве младенца.
– Компания-организатор хотела обратить внимание на ценность появления человеческой жизни,немаловажную роль врачей в её сохранении и показать, насколько важно не только сооружение различных объектов недвижимости, но и строительство семьи каждого жителя города, – рассказали в пресс-службе "Главстройбурга".
- В дальнейшем такие знаки могут появиться у каждого роддома в городе.
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