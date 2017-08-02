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Сход вагонов под Нижним Тагилом обошелся «РЖД» в 4 миллиона рублей

Сход вагонов под Нижним Тагилом обошелся "РЖД" в 4 миллиона рублей
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Фото: пресс-служба Уральского следственного управления на транспорте
Расследуется уголовное дело.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 03.08.2017

В Свердловской области следователи возбудили уголовное дело из-за схода электровоза и 4 вагонов. Ущерб для "РЖД" составил почти 4 миллиона рублей, сообщили в пресс-службе Уральского следственного управления на транспорте.
 
ЧП произошло еще 20 июня в 6.38 утра на станции Смычка под Нижним Тагилом.

– Электровоз перегонял пустые вагоны и сошел с рельсов. Из-за опрокидывания серьезный ущерб был причинен не только самому составу, но и рельсовым скреплениям. В общей сложности было повреждено около 51 метра железнодорожного полотна, – уточнили в пресс-службе Уральского следственного управления на транспорте.

 
 
Уголовное дело было возбуждено по статье "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта". В настоящее время устанавливаются все обстоятельства происшествия.
 
Из-за аварии ОАО "РЖД" потеряли не менее 4 миллионов рублей.
 

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Марина Подкорытова, 03.08.2017, 19:15
Тэги: ДТП, Происшествия, Фото
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