Циклон принесет в Свердловскую область похолодание и дожди

Ночью температура воздуха опустится до плюс 6-9 градусов.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 03.08.2017

По данным Уральского гидрометцентра, в ближайшие дни в Свердловской области похолодает до плюс 17 градусов.

Сегодня, 3 августа, в регионе будет облачно, местами пройдут умеренные дожди, в горной местности – сильные. Возможны грозы. Ночью температура воздуха опустится до плюс 9-6 градусов, днем потеплеет до плюс 17-22. Ветер сильный, силой 5-10 метров в секунду, при грозе – до 15 метров.

4 августа, в пятницу, днем пройдут небольшие дожди, местами умеренные, местами – грозы. Температура воздуха ночью плюс 10-15 градусов, днем – плюс 20-25. Ветер по-прежнему сильный.

5 августа, в субботу, снова ожидаются дожди, на севере и в горах сильные. В некоторых районах пройдут грозы. Температура воздуха днем плюс 20-25 градусов. Ветер – 6-11 метров в секунду.