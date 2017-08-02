Циклон принесет в Свердловскую область похолодание и дожди

Ночью температура воздуха опустится до плюс 6-9 градусов.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 03.08.2017
По данным Уральского гидрометцентра, в ближайшие дни в Свердловской области похолодает до плюс 17 градусов.
Сегодня, 3 августа, в регионе будет облачно, местами пройдут умеренные дожди, в горной местности – сильные. Возможны грозы. Ночью температура воздуха опустится до плюс 9-6 градусов, днем потеплеет до плюс 17-22. Ветер сильный, силой 5-10 метров в секунду, при грозе – до 15 метров.
4 августа, в пятницу, днем пройдут небольшие дожди, местами умеренные, местами – грозы. Температура воздуха ночью плюс 10-15 градусов, днем – плюс 20-25. Ветер по-прежнему сильный.
5 августа, в субботу, снова ожидаются дожди, на севере и в горах сильные. В некоторых районах пройдут грозы. Температура воздуха днем плюс 20-25 градусов. Ветер – 6-11 метров в секунду.
- В Екатеринбурге в эти дни также будут идти небольшие дожди, температура воздуха в ночное время будет опускаться до плюс 12-15 градусов, днем в четверг плюс 20-22 градуса, в пятницу и субботу - плюс 23-25 градусов. Ветер 5-10 метров в секунду.
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По словам главного синоптика региона Галины Шепоренко, похолодание и осадки принесут атмосферные циклоны и атмосферные фронты.
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По данным Гисметео, в День города в Екатеринбурге температура воздуха не поднимется выше плюс 16 градусов, будет облачно, но сухо.