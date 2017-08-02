Сотрудника ФСБ, зарезавшего свою семью в Екатеринбурге, освободили от уголовной ответственности

Александра Игнатьева признали невменяемым и отправили на лечение.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 03.08.2017
Сотрудника ФСБ Александра Игнатьева, зарезавшего жену и дочь, признали невменяемым и освободили от уголовной ответственности.
– 31 июля 2017 года в отношении Александра Игнатьева, совершившего преступление в невменяемом состоянии, вынесено решение об освобождении его от уголовной ответственности. К нему применена мера медицинского характера. Сейчас он находится в специализированном учреждении Волгоградской области, – сообщили НАШЕЙ в Уральском окружном военном суде.
Игнатьев убил своих жену и четырехмесячную дочь 21 октября. Убийство произошло в квартире семьи на улице Токарей. Перед тем, как зарезать родных, Александр попросил свою семилетнюю дочь покинуть квартиру.
- Во время суда мужчина рассказывал о компьютерном вирусе, который заразил его через телефон и стал причиной преступления.