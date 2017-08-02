Свердловская банда автомобильных мошенников украла 10 миллионов рублей

Они имитировали ДТП с иномарками и получали компенсацию по страховке.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 03.08.2017

В Свердловской области в ходе спецоперации задержали банду автомобильных мошенников. Преступники покупали дорогие иномарки в разных районах страны и имитировали ДТП с их участием.

Затем машины страховались, а другие сообщники изменяли внешний вид автомобилей, подделывая последствия аварий. Бандиты осуществляли юридическое сопровождение фиктивных аварий и получали страховые выплаты.

Мошенники причастны к 20 подобным случаям, а сумма ущерба страховых компаний составила 10 миллионов рублей.

– Предполагаемый лидер группы – гражданин ближнего зарубежья, 1982 года рождения, ранее судимый, в том числе за организацию нападения на жителей поселка Сагра в 2011 году – сообщает МВД Свердловской области.

Возбуждено уголовное дело по двум частям статьи "Вымогательство".

Мошенникам грозит до 20 лет лишения свободы.

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