В аэропорту Екатеринбурга открылась новая бесплатная парковка

Стоянка расположена в полукилометре от Кольцово.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 03.08.2017
В аэропорту Екатеринбурга начала работу новая бесплатная парковка для авиапассажиров, расположенная на расстоянии в полкилометра от Кольцово.
Автостоянка рассчитана на 150 мест, 16 из них – для инвалидов, сообщили в пресс-службе авиаузла. Пассажиры аэропорта смогут пройти к парковке через безопасный подземный аэропорт.
– Теперь желающим попасть на нее автомобилистам нужно свернуть перед аэропортом налево и проехать по улице Бахчиванджи в сторону поселка Кольцово, – рассказали в Кольцово.
Фото: koltsovo.ru
- Напомним, с 1 августа Кольцово запустил новые пакетные тарифы на платную краткосрочную парковку. Теперь пассажиры будут платить за нее меньше. Так, стоянка на 4-8 дней будет стоить 3800 рублей, 9-11 суток – 4 900 рублей, 12-15 суток – 6 500 рублей. Это на 45 процентов дешевле цен на парковку до запуска новых тарифов.