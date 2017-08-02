В аэропорту Екатеринбурга открылась новая бесплатная парковка

Стоянка расположена в полукилометре от Кольцово.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 03.08.2017

В аэропорту Екатеринбурга начала работу новая бесплатная парковка для авиапассажиров, расположенная на расстоянии в полкилометра от Кольцово.

Автостоянка рассчитана на 150 мест, 16 из них – для инвалидов, сообщили в пресс-службе авиаузла. Пассажиры аэропорта смогут пройти к парковке через безопасный подземный аэропорт.

– Теперь желающим попасть на нее автомобилистам нужно свернуть перед аэропортом налево и проехать по улице Бахчиванджи в сторону поселка Кольцово, – рассказали в Кольцово.

Фото: koltsovo.ru