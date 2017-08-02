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В аэропорту Екатеринбурга открылась новая бесплатная парковка

В аэропорту Екатеринбурга открылась новая бесплатная парковка
16+
Фото: архив НАШЕЙ
Стоянка расположена в полукилометре от Кольцово.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 03.08.2017

В аэропорту Екатеринбурга начала работу новая бесплатная парковка для авиапассажиров, расположенная на расстоянии в полкилометра от Кольцово.
 
Автостоянка рассчитана на 150 мест, 16 из них – для инвалидов, сообщили в пресс-службе авиаузла. Пассажиры аэропорта смогут пройти к парковке через безопасный подземный аэропорт. 

– Теперь желающим попасть на нее автомобилистам нужно свернуть перед аэропортом налево и проехать по улице Бахчиванджи в сторону поселка Кольцово, – рассказали в Кольцово.

Фото: koltsovo.ru

  • Напомним, с 1 августа Кольцово запустил новые пакетные тарифы на платную краткосрочную парковку. Теперь пассажиры будут платить за нее меньше. Так, стоянка на 4-8 дней будет стоить 3800 рублей, 9-11 суток – 4 900 рублей, 12-15 суток – 6 500 рублей. Это на 45 процентов дешевле цен на парковку до запуска новых тарифов.

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Маша Шмурыгина, 03.08.2017, 15:35
Тэги: Самолет, Парковки
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