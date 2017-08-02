В центре Екатеринбурга из-за антисанитарии закрыли бар

На кухне заведения творилась полная вакханалия.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 03.08.2017

В Екатеринбурге судебные приставы опечатали бар "Бар ДК". Заведение пришлось закрыть из-за полной антисанитарии.

Полы давно не мыли от чего они стали грязными и засаленными. Мусорные стояли были без крышек и были почти полными. Несмотря на то, что там готовили горячие и холодные блюда, у бара было только одно производственное помещение.

Грязная посуда пересекалась с чистой, а мясо размораживали в раковине вместе с курицей и свининой.

– Нарушены все требования к товарному соседству, холодильные камеры не оборудованы приборами для измерения температуры, а масло подсолнечное для фритюра хранится на полу, – сообщает ФССП Свердловской области.

У сотрудников не было санитарных книжек, а их личные вещи, в том числе и сигареты, хранились вместе с рабочей одеждой. Туалет для гостей и персонала был один.

Бар закрыт до полного устранения нарушений.

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