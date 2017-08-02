В Екатеринбурге будут судить участников акции против фильма «Матильда»

Протестующих задержали во время пикета.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 03.08.2017

В Екатеринбурге будут судить четырех участников пикетов против фильма "Матильда" , которые прошли у Храма-на-Крови 1 августа.

Четырех участников организации "Сорок сороков" задержали во время одиночных пикетов против фильма режиссера Алексея Учителя "Матильда", который рассказывает об отношениях последнего российского императора Николая II и балерины Матильды Кшесинской. В отношении пикетчиков составили административные протоколы по статье о нарушении порядка проведения пикетирования, сообщает "Новый день".

Материалы протоколов полиция передала в Кировский районный суд, рассмотрение пройдет сегодня. Пикетчикам грозит штраф до 20 тысяч рублей или обязательные работы до 40 часов.