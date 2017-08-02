В Екатеринбурге «Евросеть» оштрафовали на 200 тысяч рублей

Торговая сеть не доказала безопасность своих товаров.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 03.08.2017
Арбитражный суд Свердловской области оштрафовал салон сотовой связи "Евросеть" в Екатеринбурге. В ходе проверки Роспотребнадзора в магазине не смогли предоставить документы о безопасности товаров: сотовых, планшетов и игрушек.
– Требования не были удовлетворены и декларации о соответствии или сертификаты соответствия не были представлены. Екатеринбургским отделом управления Роспотребнадзора был составлен протокол об административном правонарушении, – говорится в заявлении ведомства.
Решением суда салон сотовой связи оштрафовали на 200 тысяч рублей.
- Добавим, что ночью 29 июля в центре Екатеринбурга был ограблен один из магазинов "Евросети".
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