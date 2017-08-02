В Екатеринбурге возле Центрального стадиона построят гостиницу

Пятиэтажное здание возведут к чемпионату мира по футболу.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 03.08.2017

В Екатеринбурге рядом с Центральным стадионом возведут новую гостиницу.

Строительство развернется на участке на улице Красноуральской, сообщается в приказе областного минстроя, опубликованного на сайте ведомства. Гостиница будет пятиэтажной, с подземной парковкой на 18 мест. Сейчас на месте будущей стройки стоит частный дом, который снесут.

Ранее во время майских публичных слушаний предприниматели Павел Абсалямов и Евгений Брулев попросили отдать этот участок, который находится в зоне многоэтажной жилой застройки, под гостиничное обслуживание, сообщает "Уралинформбюро". Участники слушаний поддержали бизнесменов, несмотря на сопротивление сотрудников администрации Екатеринбурга, которые утверждали, что участок слишком мал для такого объекта.