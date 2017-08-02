Наверх
Юноша из Каменска-Уральского взял бронзу на первенстве мира по плаванию в ластах
09:24, сегодня
В дендропарке напротив "Гринвича" дерево перегородило дорогу
09:46, сегодня
В Екатеринбурге будут судить участников акции против фильма "Матильда"
09:18, сегодня
В Свердловской области 8 месяцев не могут найти жителя Нижнего Тагила
08:59, сегодня
Розничный филиал ВТБ в Екатеринбурге увеличил выдачи кредитов наличными на 26%
Циклон принесет в Свердловскую область похолодание и дожди
08:52, сегодня
Рейс из Москвы в Екатеринбург задержали на 7 часов
08:34, сегодня
В аэропорту Кольцово появятся чартерные рейсы на Бали
08:26, сегодня
ВТБ кредитует ООО «Артис-агро Экспорт»
Верующие Екатеринбурга посоветовали "еврею Учителю" снимать грязные сцены про своих родителей
20:12, 02.08.20176
Дворец дзюдо в Академическом районе построят в японском стиле
19:12, 02.08.20172
Центр Екатеринбурга заволокло дымом из-за пожара на Володарского
19:03, 02.08.2017
ВТБ развивает сотрудничество с ГК «Друза»
Из-за марафона "Европа – Азия" в Екатеринбурге транспорт изменит маршруты
18:36, 02.08.2017
Константин Киселев стал пятым зарегистрированным кандидатом в губернаторы
18:00, 02.08.2017
В Кольцово бортпроводник "Уральских авиалиний" спас ребенка, у которого остановилось сердце
17:47, 02.08.2017
Капитальный ремонт – под контролем
У моста на Малышева в Екатеринбурге достали из воды тело утонувшего купальщика
17:31, 02.08.2017
Дождь десанту не помеха: как празднуют День ВДВ в Екатеринбурге
17:15, 02.08.20172
В Екатеринбурге засеяли все тренировочные поля к ЧМ-2018
17:03, 02.08.2017
Как выбрать летний букет
Кубок Попова по плаванию перенесли из Екатеринбурга в Казань
16:57, 02.08.2017
Как правильно выбирать свежие и вкусные ягоды, фрукты и овощи
16:20, 02.08.2017
Невьянский рецидивист украл у попа кресты и иконы на 350 тысяч рублей
16:10, 02.08.2017
Льготы на капитальный ремонт
"Вот вам бомба, сенсация": ЦИК уличил Ройзмана во лжи
16:00, 02.08.20172
Бывший рабочий ритуального агентства обокрал прихожанку храма в Нижнем Тагиле
15:52, 02.08.2017
Вылет самолета из Екатеринбурга в Таиланд отложили еще на шесть часов
15:14, 02.08.2017
ВТБ24 начинает прием карт American Express и China Union Pay
В Екатеринбурге суд вынес приговор Диме-цыгану
14:44, 02.08.2017
В Верхней Пышме выбрали нового сити-менеджера
14:35, 02.08.2017
В Екатеринбурге открылась выставка редких гигантских кристаллов
13:31, 02.08.2017
ВТБ24 в Свердловской области выплатил вкладчикам банка «Югра» половину возмещения
Екатеринбурженка отсудила у интернет-магазина почти 100 тысяч рублей
12:47, 02.08.2017
У "Черного тюльпана" прошел праздничный митинг в честь Дня ВДВ
12:12, 02.08.2017
"Города и страны воспринимаю через запахи": незрячий парень из Екатеринбурга съездил автостопом на Байкал
12:00, 02.08.2017
"Фрисби" раздает подарки
В Екатеринбурге водитель маршрутки высадил молодую мать с ребенком прямо на ходу: возбуждено уголовное дело
11:50, 02.08.2017
Трансферный поток Кольцово вырос почти на 30%
11:41, 02.08.2017
Водитель "Лады" насмерть сбил велосипедиста во время обгона на свердловской трассе
11:23, 02.08.2017
"Уральский" шмель прыгнул с парашютом в честь Дня ВДВ
11:22, 02.08.2017
На трассе Екатеринбург – Тюмень ВАЗ врезался в грузовик: один человек погиб, двое пострадали
11:06, 02.08.2017
Свердловское предприятие сбрасывало в реку сточные воды с фосфатами
11:02, 02.08.2017
Водитель УАЗа погиб на трассе Екатеринбург – Челябинск
10:58, 02.08.2017
В Екатеринбурге закроют улицу в районе УрФУ
10:38, 02.08.2017
Боец сильнейшей лиги России по ММА Fight Nights пополнил уральскую команду "Рать"
10:30, 02.08.2017
Свердловчанин получил срок за вырубку леса на 4 миллиона рублей
10:01, 02.08.2017
Регоператоры Урала и Сибири обсудили актуальные вопросы реализации программ капитального ремонта
09:57, 02.08.2017
В Екатеринбурге пытались ограбить "СКБ-банк"
09:21, 02.08.2017
Повременной тариф: екатеринбуржцы почти не делают пересадок
09:18, 02.08.2017
В Екатеринбурге пожарные спасли женщину из горящей квартиры
08:55, 02.08.2017
В Екатеринбурге почти на 12 часов задержали рейс в Таиланд
08:37, 02.08.2017
В Верхней Пышме сдали в эксплуатацию не подходящие для проживания дома
08:22, 02.08.2017
В Североуральске четыре дня ищут тело утонувшего мальчика
20:50, 01.08.2017
Миллионера – создателя финансовой пирамиды из Екатеринбурга отправили под суд
20:28, 01.08.2017
Чем удивит горожан фестиваль "Безумные дни" в сентябрьском Екатеринбурге
20:09, 01.08.2017
В День города екатеринбуржцам откроют доступ к площади 1905 года
19:39, 01.08.2017
Мечеть в центре Екатеринбурга должны снести в течение месяца
19:10, 01.08.2017
В Екатеринбурге мужчина, напавший с ножом на беременную супругу, пробудет под стражей до конца сентября
18:29, 01.08.2017
Завод пластиковых окон в Большом Истоке сгорел из-за нарушений технологий на производстве
18:20, 01.08.2017

В аэропорту Кольцово появятся чартерные рейсы на Бали

В аэропорту Кольцово появятся чартерные рейсы на Бали
16+
Фото: Архив НАШЕЙ
Новое направление откроется 30 октября.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 03.08.2017

В Кольцово открываются прямые рейсы на Бали, сообщает "Коммерсант".
 
Компания Coral travel запускает чартерные рейсы на остров Бали в Индонезии. Это направление закрыли в 2014 году из-за наступившего в стране кризиса. По словам главы областного офиса Coral travel Дмитрия Кушева, компания откроет рейсы совместно с авиаперевозчиком Royal Flight с 30 октября 2017 года.
 
Направление не будет массовым, и некоторые участники рынка опасаются, что заполняемость рейсов будет неполной.
  • Пока запланировано 18 рейсов до 6 мая 2018 года, которые будет выполняться на "Боингах-767-300". По словам Кушева, сейчас количество заявок на программу исчисляется десятками.

Вступайте в НАШУ группу "ВКонтакте", чтобы узнавать новости первыми!

 
Вы стали очевидцем события или у вас есть похожая история? Звоните нам: 3-615-515. За сообщение, ставшее темой публикации, мы выплачиваем до 2000 рублей.
Маша Шмурыгина, 03.08.2017, 08:26
Тэги: Туризм
Нашли ошибку? Выделите фразу и нажмите Ctrl+Enter

Узнай больше! Вступай в группу «Нашей газеты»:

Нет комментариев к данной публикации

или авторизуйтесь

:-);-):-(:-D:-P=-D8'-(>-(;-|8-*(!)(?)8-|%-8B-|>:>
  Допускаются теги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки http://youtube.com/watch?v=VIDEO
Прикрепите фотографии (jpg, gif и png)
Внимание! Совершая любые действия на сайте, вы принимаете условия «Cоглашения»
Транспортная реформа Дело Пьянкова В Екатеринбурге -40 градусов Строительство Необычное Погиб бейсджампер Ратмир Нагимьянов Парковки Рейтинг Растения Личное Суд История Екатеринбурга Скандалы ДТП Истории 9 мая Репортаж Эксклюзив Скандал с Новиковым Убийство Ирины Вахрушевой Экономия Слухи Политика Ловец покемонов Приговор Лошагину ЖКХ Лайфхак Заместитель главы школы Олимпийского резерва - педофил? ЗАГС Бэби-боксы ЧМ-2018 Выставки Образование Бизнес Религия Фото Спорт Афиша История успеха Коллекторы Культура Конкурсы Криминал Производство Высокие технологии Мультимедиа Голодовка в колонии Жизнь в городе Война ритуальных агентств Ельцин-центр Рецензия Секс Женщины Интернет Отключение света Уралмаш, Эльмаш Расписание Скорая помощь Новости дня Убийство в Рахмангулово Музыка Грипп МЧС Сибирская язва Туризм Расстрел Искусство Опрос Путин Волейбол Отношения Общественный транспорт Шоу-бизнес Дом-2 Мотоциклы Грипп в Екатеринбурге Авто Доска позора Знаменитости Ошибки врачей Самолет Минобороны упал в Якутии Корь Мужчины Дорожные воины Мировые новости Снос монастыря на Качканаре Горячее Дороги Тест Недвижимость Футбол Розыск Развлечения Позитив Происшествия Психология Интервью Новости России ВУЗ Медицина Взрыв Пусть говорят Еда Кто заработал Взятки Биатлон Смерть Семья Храм святой Екатерины Пожар Экономика Обрушение крыши на Калинина Новый год Приостановка полетов в Египет Красота Военный репортаж Хоккей В Египте разбился самолет с российскими туристами Деньги ИГИЛ Животные Видео Самолет ГИБДД Студенты 9 мая Отдых Расстрел на Депутатской Ту 154 Статистика Горящие авто Катастрофа Кризис и санкции Хэллоуин-2015 Екатеринбуржцы в разных странах Школа СМИ Баскетбол Сотрудник ФСБ убил жену и ребенка Крушение самолета под Ростовом Погода Здоровье Мода Гололед Новости Мистика Дети Транспорт

РАССЫЛКА

Учредитель ООО «Город 66». Директор: Кстенин Сергей Иванович. Редактор сайта: Татьяна Манакова
Редакция портала NGZT.ru
620014, г. Екатеринбург, ул. Добролюбова, д.16, оф. 805, 809, 810. +7(343) 239-46-10, +7(343) 239-46-45, ng@ng66.ru
Предложить свою новостьЧастные объявления
8-950-633-68-02, 8-982-669-71-89 – прием частных объявлений
Размещение рекламы в газете «Наша Газета» и на сайте NGZT.ru: +7(343) 239-43-16, +7(343) 239-64-40, +7(343) 239-61-40, +7(343) 239-43-15
Отдел службы распространения:
(343) 239-46-40, anistratov@ng66.ru
При частичном или полном воспроизведении материалов новостного портала www.NGZT.ru в печатных изданиях, а также теле- радиосообщениях ссылка на издание обязательна. При использовании в Интернет-изданиях прямая гиперссылка на ресурс обязательна. Использование эксклюзивных фотографий портала без разрешения редакции запрещено, в случае нарушения данных требований будут применены нормы законодательства РФ. Редакция портала не несет ответственности за комментарии и материалы пользователей, размещенные на сайте NGZT.ru и его субдоменах. Возрастная категория сайта 16+
Новостной портал Екатеринбурга — NGZT.ru © 2009-2016
Портал работает по технологии «ProSmi» © 2012-2015
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru