В аэропорту Кольцово появятся чартерные рейсы на Бали

Новое направление откроется 30 октября.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 03.08.2017
В Кольцово открываются прямые рейсы на Бали, сообщает "Коммерсант".
Компания Coral travel запускает чартерные рейсы на остров Бали в Индонезии. Это направление закрыли в 2014 году из-за наступившего в стране кризиса. По словам главы областного офиса Coral travel Дмитрия Кушева, компания откроет рейсы совместно с авиаперевозчиком Royal Flight с 30 октября 2017 года.
Направление не будет массовым, и некоторые участники рынка опасаются, что заполняемость рейсов будет неполной.
- Пока запланировано 18 рейсов до 6 мая 2018 года, которые будет выполняться на "Боингах-767-300". По словам Кушева, сейчас количество заявок на программу исчисляется десятками.