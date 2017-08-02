В аэропорту Кольцово появятся чартерные рейсы на Бали

Новое направление откроется 30 октября.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 03.08.2017

В Кольцово открываются прямые рейсы на Бали, сообщает "Коммерсант".

Компания Coral travel запускает чартерные рейсы на остров Бали в Индонезии. Это направление закрыли в 2014 году из-за наступившего в стране кризиса. По словам главы областного офиса Coral travel Дмитрия Кушева, компания откроет рейсы совместно с авиаперевозчиком Royal Flight с 30 октября 2017 года.

Направление не будет массовым, и некоторые участники рынка опасаются, что заполняемость рейсов будет неполной.