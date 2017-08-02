Полиция нашла водителя, с которым уехал пропавший в Нижнем Тагиле тренер детской хоккейной команды

24-летный Александр Чумарин перестал выходить на связь 2 июля.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 03.08.2017

В Нижнем Тагиле полицейские нашли машину, на которой уехал пропавший 2 июля тренер детской хоккейной команды Александр Чумарин, сообщили в АН "Между строк".

Сотрудники полиции опросили водителей маршруток по соседству с кафе, откуда он ушел. Как оказалось, Чумарин сел в "Газель" 46-го маршрута.

– Водитель желтой "Газели" маршрута № 46 подтвердил, что 2 июля в 11.20 на конечной остановке к нему на переднее пассажирское кресло сел молодой человек, похожий на пропавшего Чумарина. В разговоре с водителем он рассказал, что работает тренером хоккейной команды. Около 11.50 маршрутное такси подъехало к железнодорожному вокзалу, где мужчина и вышел, – сообщили в пресс-группе МУ МВД "Нижнетагильское".