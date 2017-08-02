Полиция нашла водителя, с которым уехал пропавший в Нижнем Тагиле тренер детской хоккейной команды

24-летный Александр Чумарин перестал выходить на связь 2 июля.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 03.08.2017
В Нижнем Тагиле полицейские нашли машину, на которой уехал пропавший 2 июля тренер детской хоккейной команды Александр Чумарин, сообщили в АН "Между строк".
Сотрудники полиции опросили водителей маршруток по соседству с кафе, откуда он ушел. Как оказалось, Чумарин сел в "Газель" 46-го маршрута.
– Водитель желтой "Газели" маршрута № 46 подтвердил, что 2 июля в 11.20 на конечной остановке к нему на переднее пассажирское кресло сел молодой человек, похожий на пропавшего Чумарина. В разговоре с водителем он рассказал, что работает тренером хоккейной команды. Около 11.50 маршрутное такси подъехало к железнодорожному вокзалу, где мужчина и вышел, – сообщили в пресс-группе МУ МВД "Нижнетагильское".
- Сотрудники полиции обращаются ко всем, кто видел пропавшего мужчину, с просьбой позвонить по телефонам дежурной части: (3435) 97-64-01, 97-64-02 или 02.
- Мужчина был в кафе "Девичья башня" с друзьями, затем утром 2 июля он вышел и уехал в неизвестном направлении. С тех пор молодого человека не могут найти.
- Чумарин является тренером ДЮСШ "Юпитер". Волонтеры и спасатели прочесали в поисках Александра все районы и пригород Нижнего Тагила, друзья искали его в Екатеринбурге.
- В середине июля следственный отдел Ленинского района Нижнего Тагила возбудил уголовное дело по статье "Убийство".