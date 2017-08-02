В Свердловской области 8 месяцев не могут найти жителя Нижнего Тагила

Молодой человек пропал 3 декабря 2016 года.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 03.08.2017

Полиция Нижнего Тагила возбудила уголовное дело по статье «Убийство» в связи с пропажей 25-летнего жителя Нижнего Тагила.

Александр Щербаков ушел из дома вечером 3 декабря 2016 года и бесследно исчез. Заявление в полицию написала его сестра. Сыщики установили, что в последний раз его сотовый телефон был зарегистрирован в районе села Николо-Павловское.

– В том направлении, в поселке Первомайский, проживают родители молодого человека, но у них сын не появлялся. Полицейские опросили местных жителей, но никакой информации о пропавшем не получили, – сообщает МВД Свердловской области.

Александр ростом около 170 см, худощавый, был одет в синий пуховик, синие джинсы и черную шапку.

Всех кто располагает информацией о возможном местонахождении Александра Щербакова, просят сообщить в МУ МВД России "Нижнетагильское" по телефонам: (3435) 97-61-08, 97-61-01 или на линию 02.

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