В Свердловской области боец Росгвардии спас провалившегося в люк шестилетнего мальчика

Колодец был прикрыт досками, но ребенок его не заметил.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 03.08.2017
В поселке Свердловской области боец Росгвардии вытащил ребенка, который упал в канализационный люк. Мужчину хотят представить к награде, сообщили "Нашей Газете" в ведомстве.
Письмо с благодарностью бойцу прислала мама спасенного мальчика, жительница поселка Сельская Пышма Камышловского района.
На прошлой неделе старшина местной полиции Сергей Лапшов, находясь на своем выходном, спас мальчика. Мама гуляла с 6-летним сыном и отвлеклась. В этот момент мальчик решил пройти по лежащим на земле доскам. Внезапно они под ногами ребенка разошлись, и мальчик провалился в канализационном колодце, который доски и прикрывали.
– Ребенок упал в холодную воду и провалился по плечи. Мать вытащить сына сама не смогла. На ее крики подошел старшина полиции Сергей Лапшов, который вовремя оказался рядом. Он оперативно залез в колодец и поднял мальчика. В настоящее время решается вопрос о поощрении отличившегося сотрудника, – уточнили в пресс-службе Управления Росгвардии по Свердловской области.