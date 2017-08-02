В Свердловской области боец Росгвардии спас провалившегося в люк шестилетнего мальчика

Колодец был прикрыт досками, но ребенок его не заметил.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 03.08.2017

В поселке Свердловской области боец Росгвардии вытащил ребенка, который упал в канализационный люк. Мужчину хотят представить к награде, сообщили "Нашей Газете" в ведомстве.

Письмо с благодарностью бойцу прислала мама спасенного мальчика, жительница поселка Сельская Пышма Камышловского района.

На прошлой неделе старшина местной полиции Сергей Лапшов, находясь на своем выходном, спас мальчика. Мама гуляла с 6-летним сыном и отвлеклась. В этот момент мальчик решил пройти по лежащим на земле доскам. Внезапно они под ногами ребенка разошлись, и мальчик провалился в канализационном колодце, который доски и прикрывали.