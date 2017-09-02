Алла Сурикова стала первым лауреатом Уралкинофеста

Она была награждена почетным призом за верность жанру.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 03.09.2017
Алла Сурикова стала первым лауреатом II Уральского открытого фестиваля российского кино. Она была награждена почетным призом за верность жанру, пишет "РГ".
В дни фестиваля кино проходят ее творческие вечера и состоится премьерный показ ее нового музыкального фильма "Любовь и Сакс".
Алла Сурикова – народная артистка России, режиссер, сценарист и продюсер. Известна как автор "Человека с бульвара Капуцинов", "Суета сует", "Чокнутые".
Сурикова также знаменита как комедиограф.
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