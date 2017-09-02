Противники Храма-на-воде в третий раз «обняли» Городской пруд

Скорее всего, это мало что изменит.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 03.09.2017
Днем 3 сентября несколько сотен горожан в третий раз провели акцию по "обнятию" Городского пруда Екатеринбурга. Таким образом, они выражают свой протест строительству в акватории Храма-на-воде.
фото: Комитет Городского пруда.
– С собой не следует брать никаких транспарантов, флагов и другой политической символики, и разумеется никаких режущих и колющих предметов (кроме ваших колких шуток), – написали в своем послании организаторы акции.
- Напомним, что горожане обнимали пруд уже дважды: в феврале и апреле этого года.
- Недавно врио губернатора Свердловской области Евгений Куйвашев назвал противников строительства храма "общественными террористами". Это произошло в эфире "4 канала" 21 августа.
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