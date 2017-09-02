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Противники Храма-на-воде в третий раз «обняли» Городской пруд

Противники Храма-на-воде в третий раз "обняли" Городской пруд
16+
Фото: комитет Городского пруда
Скорее всего, это мало что изменит.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 03.09.2017

Днем 3 сентября несколько сотен горожан в третий раз провели акцию по "обнятию" Городского пруда Екатеринбурга. Таким образом, они выражают свой протест строительству в акватории Храма-на-воде.

фото: Комитет Городского пруда.

– С собой не следует брать никаких транспарантов, флагов и другой политической символики, и разумеется никаких режущих и колющих предметов (кроме ваших колких шуток), – написали в своем послании организаторы акции.

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Олег Галимов, 03.09.2017, 16:10
Тэги: Новости дня, Религия, Новости
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