В Екатеринбурге затопило целый квартал из-за прорыва трубы

Проезжая часть превратилась маленькую реку.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 03.09.2017
Днем 3 сентября на перекрестке улиц Индустрии – Победы прорвало трубу, после чего вода затопила проезжую часть.
Судя по столбу пара, на улицу вылился кипяток. Необычный "гейзер" образовался прямо напротив трамвайной остановки.
Пользователи социальных сетей с юмором отнеслись к коммунальной аварии.
– Кто хочет машину помыть, все на уралмаш за бесплатной мойкой, – написал Вячеслав Жданов.
– Победа законов физики над бездействием коммунальщиков! – отметил пользователь Олег Ovel.
– Ура, бордсерфинг! – радостно отметила Елена Ткачева.
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