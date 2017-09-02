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«Заткнем за пояс Канны и Венеции»: самые яркие моменты открытия Уралкинофеста в фоторепортаже НАШЕЙ

«Заткнем за пояс Канны и Венеции»: самые яркие моменты открытия Уралкинофеста в фоторепортаже НАШЕЙ
16+
Фото: Евгений Стоянов / "Наша Газета"
Несмотря на сентябрь, погода в эти выходные выдалась по-настоящему летней, поэтому ничто не помешало участникам показать себя в полной красе.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 03.09.2017

Красная ковровая дорожка – один из самых узнаваемых символов любой значимой кинематографической церемонии. Не стал исключением и Уральский фестиваль российского кино, который проходит в Екатеринбурге уже второй год подряд.

По красной дорожке, раскинутой от памятнику братьям Люмьер ко входу в ККТ "Космос" во время торжественного открытия фестиваля прошлись режиссеры Алла Сурикова, Александр Котт, Андрей Прошкин, кинооператор Юрий Райский, кинокритик Лев Карахан, актриса Анна Чурина, актер Юрий Мазихин, генеральный директор Международного московского кинофестиваля Наталья Семина, президент Выборгского кинофестиваля "Окно в Европу" Армен Медведев, режиссер Валерий Ахадов, актер Дин Фан, а также члены жюри и уральские випы. 

К счастью, переменчивая уральская погода в этот день не поскупилась на тепло. 

Кажется актер Ильгиз Тагиров прибывал в хорошем расположении духа. 

Гостей встречали председатель Свердловского регионального отделения союза кинематографистов России Владимир Макеранец и министр культуры Свердловской области Светлана Учайкина

Евгений Горенбург узнаваем на любом мероприятии. 

Студенты театрального института решили не идти по дорожке с официальными лицами. 

Зато члены жюри наоборот выглядели строго. 

Николай Коляда сорвал наибольшее число оваций присутствующих.

Подойдя к журналистам, он уверенно заявил.

– Мы ещё Уральским кинофестивалем заткнем за пояс все Канны и Венеции.

И конечно многие гости фестиваля не могли упустить случай сделать селфи на красной дорожке. 

Кто-то даже вел онлайн-трансляцию с места событий.

Представительницам прекрасного пола, идущим по красной дорожке в вечерних платьях, в этот день не пришлось мерзнуть и беспокоится о том, что дождь может испортить прическу.

Девизом официальной части открытия стала фраза из песни "Курары" — "Надо больше хорошего!". Эту же песню музыканты во главе с Олегом Ягодиным исполнили со сцены. 

Поприветствовав собравшихся, председатель жюри режиссер Андрей Прошкин заявил, что не может обойти то, что его волнует и тревожит.

Это бутылки с зажигательной смесью, брошенные в офис Алексея Учителя противниками фильма "Матильда", а также это пять миллионов рублей, которые должны будут платить дистрибьюторы после выхода любого фильма на экран.

– Это окончательно убьет качественный кинематограф, заставляющий людей думать, – считает режиссер.

И, конечно, Прошкин не смог обойти вниманием Кирилла Серебренникова. Ситуацию вокруг него он назвал "абсурдной".

Был на церемонии открытия и еще один грустный эпизод. Зрители аплодисментами почтили память актрисы и режиссера Веры Глаголевой.

Затем "хлопушка" в руках Владимира Макеранца дала старт фестивалю. Собравшимся показали фильм-открытие "День до". Зрители Уральского кинофестиваля увидели его первыми, так как в прокате фильм еще не появлялся.

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Евгений Стоянов, 03.09.2017, 15:55
Тэги: Знаменитости, Фото, Жизнь в городе
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