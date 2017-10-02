100+ Forum Russia в Екатеринбурге соберет мировых звезд архитектуры

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 03.10.2017
Уже завтра, 4 октября, в столице Урала стартует крупное международное событие в сфере строительства и концепции формирования комфортной городской среды.
На 100+ Forum Russia удастся показать и обсудить самые передовые технологии. Форум пройдет в МВЦ "Екатеринбург Экспо" и продлится до 6 октября.
В программе примут участие звезды отечественной и мировой архитектуры. Среди них бывший главный архитектор Барселоны Висенте Гуаярт, главный инженер АО "МФК "Лахта центр" Сергей Никифоров, один из авторов проекта Останкинской телебашни в Москве Владимир Травуш, директор по устойчивому дизайну компании Gensler Кирстен Ричи, руководитель архитектурного бюро “Speech” Сергей Чобан, почетный профессор Университета Пенсильвании (Филадельфия, США) Вукан Вучик и многие другие.
- Одной из важных тем форума станет приоритетный проект Минстроя России по формированию комфортной городской среды.
- В нынешнем году в 100+ Forum Russia примут участие 5000 человек. За три дня работы форума пройдет более 70 деловых мероприятий, с докладами и презентациями выступят 350 спикеров, среди них 45 – иностранных.
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