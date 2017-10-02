100+ Forum Russia в Екатеринбурге соберет мировых звезд архитектуры

16+ Фото: 100+ Forum Russia

С докладами и презентациями выступят 350 спикеров, среди них 45 – иностранных. Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 03.10.2017 Уже завтра, 4 октября, в столице Урала стартует крупное международное событие в сфере строительства и концепции формирования комфортной городской среды. На 100+ Forum Russia удастся показать и обсудить самые передовые технологии. Форум пройдет в МВЦ "Екатеринбург Экспо" и продлится до 6 октября. В программе примут участие звезды отечественной и мировой архитектуры. Среди них бывший главный архитектор Барселоны Висенте Гуаярт, главный инженер АО "МФК "Лахта центр" Сергей Никифоров, один из авторов проекта Останкинской телебашни в Москве Владимир Травуш, директор по устойчивому дизайну компании Gensler Кирстен Ричи, руководитель архитектурного бюро “Speech” Сергей Чобан, почетный профессор Университета Пенсильвании (Филадельфия, США) Вукан Вучик и многие другие. Одной из важных тем форума станет приоритетный проект Минстроя России по формированию комфортной городской среды.

В нынешнем году в 100+ Forum Russia примут участие 5000 человек. За три дня работы форума пройдет более 70 деловых мероприятий, с докладами и презентациями выступят 350 спикеров, среди них 45 – иностранных. Вступайте в НАШУ группу "ВКонтакте", чтобы узнавать новости первыми и выигрывать призы!

Если вы стали очевидцем какого-то события или у вас есть фото/видео c места, сообщите об этом на почту ng@ng66.ru или по телефону 3-615-515. Также можно написать на WhatsApp или Viber по номеру +79221815515. За сообщение, ставшее темой публикации, мы выплачиваем до 2000 рублей.

Узнай больше! Вступай в группу «Нашей газеты»: