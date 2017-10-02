Администрация Екатеринбурга подаст в суд на поджигателя «Космоса»

Ущерб от пожара превысил 20 миллионов рублей.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 03.10.2017

Мэрия Екатеринбурга подаст в суд на Дениса Мурашова, который врезался на УАЗе в ККТ "Космос", после чего поджег автомобиль.

– Ущерб превысил 20 миллионов рублей. Деньги на восстановление были выделены из резервных фондов города и области. Заменена входная группа, стекла, восстановлено нормальное состояние холла. Должен сказать, что администрация, конечно же, обратится с гражданско-правовым иском к виновнику данного происшествия – тому, кто это совершил.

Мы будем в судебном порядке осуществлять взыскание суммы ущерба, который был нанесен этим человеком, – рассказал первый заместитель главы администрации Екатеринбурга Алексей Кожемяко.