Дело екатеринбургского поджигателя детских веранд передали в суд

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 03.10.2017
Прокуратура Кировского района Екатеринбурга направила в суд уголовное дело поджигателя веранд в детских садах.
Как сообщает пресс-служба ведомства, 20-летний Вячеслав Сычев обвиняется в двух десятках поджогах по статье "Вандализм", но сейчас он не отдает отчета своим действиям.
– В период с ноября по декабрь 2016 года молодой человек проникал на территории детских садов, где поджигал прогулочные веранды.
В настоящее время по своему состоянию здоровья молодой человек лишен возможности осознавать характер и значение своих действий, в связи с чем нуждается в применении к нему принудительных мер медицинского характера, – сообщили в областной прокуратуре.
Напомним, что поджигатель терроризировал Екатеринбург в течение нескольких недель.
- Полиция поймала его с поличным 4 декабря на ЖБИ.
- Он подозревается в 21 поджоге.
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