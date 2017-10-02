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Дело екатеринбургского поджигателя детских веранд передали в суд

Дело екатеринбургского поджигателя детских веранд передали в суд
16+
Фото: ГУ МВД Свердловской области
В данный момент он нуждается в принудительном лечении.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 03.10.2017

Прокуратура Кировского района Екатеринбурга направила в суд уголовное дело поджигателя веранд в детских садах.

Как сообщает пресс-служба ведомства, 20-летний Вячеслав Сычев обвиняется в двух десятках поджогах по статье "Вандализм", но сейчас он не отдает отчета своим действиям.

– В период с ноября по декабрь 2016 года молодой человек проникал на территории детских садов, где поджигал прогулочные веранды.

В настоящее время по своему состоянию здоровья молодой человек лишен возможности осознавать характер и значение своих действий, в связи с чем нуждается в применении к нему принудительных мер медицинского характера, – сообщили в областной прокуратуре.

Напомним, что поджигатель терроризировал Екатеринбург в течение нескольких недель.

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Олег Галимов, 03.10.2017, 12:08
Тэги: Суд, Происшествия
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