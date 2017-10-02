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Зима пришла: Екатеринбург замело снегом

Зима пришла: Екатеринбург замело снегом
16+
Фото: Олег Галимов / "Наша Газета"
Синоптики обещают потепление лишь к концу недели.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 03.10.2017

В ночь со 2 на 3 октября Екатеринбург засыпало снегом. Проснувшиеся утром горожане увидели за окном белые крыши домов, занесенные дороги и автомобили.

фото: Олег Галимов / "Наша Газета"

По данным Гидрометцентра России, погода улучшится только к концу недели.

фото: Олег Галимов / "Наша Газета"

В пятницу, 6 октября, в уральской столице ожидается до +8 градусов тепла.

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Олег Галимов, 03.10.2017, 08:06
Тэги: Погода
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