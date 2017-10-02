Зима пришла: Екатеринбург замело снегом

Синоптики обещают потепление лишь к концу недели.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 03.10.2017
В ночь со 2 на 3 октября Екатеринбург засыпало снегом. Проснувшиеся утром горожане увидели за окном белые крыши домов, занесенные дороги и автомобили.
фото: Олег Галимов / "Наша Газета"
По данным Гидрометцентра России, погода улучшится только к концу недели.
фото: Олег Галимов / "Наша Газета"
В пятницу, 6 октября, в уральской столице ожидается до +8 градусов тепла.
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Отметим, что вчера ГИБДД Свердловской области посоветовала водителям поменять летнюю резину на зимнюю, а новичков за рулем попросили пока воздержаться от поездок.
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Напомним, что в Екатеринбурге первый снег выпал 1 октября.
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