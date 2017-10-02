Зима пришла: Екатеринбург замело снегом

16+ Фото: Олег Галимов / "Наша Газета"

Синоптики обещают потепление лишь к концу недели. Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 03.10.2017 В ночь со 2 на 3 октября Екатеринбург засыпало снегом. Проснувшиеся утром горожане увидели за окном белые крыши домов, занесенные дороги и автомобили. фото: Олег Галимов / "Наша Газета" По данным Гидрометцентра России, погода улучшится только к концу недели. фото: Олег Галимов / "Наша Газета" В пятницу, 6 октября, в уральской столице ожидается до +8 градусов тепла. Отметим, что вчера ГИБДД Свердловской области посоветовала водителям поменять летнюю резину на зимнюю, а новичков за рулем попросили пока воздержаться от поездок.

Напомним, что в Екатеринбурге первый снег выпал 1 октября. Вступайте в НАШУ группу "ВКонтакте", чтобы узнавать новости первыми и выигрывать призы!

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, 03.10.2017, 08:06

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Нашли ошибку? Выделите фразу и нажмите Ctrl+Enter Олег Галимов , 03.10.2017, 08:06Тэги: Погода Нашли ошибку? Выделите фразу и нажмите Ctrl+Enter

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