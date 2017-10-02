Екатеринбургский сторонник Навального объявил голодовку в спецприемнике

16+ Фото: страница Леонида Волкова в Facebook

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 03.10.2017 Сторонник Алексея Навального из Екатеринбурга Леонид Волков попал и уже объявил голодовку в знак протеста. – Поскольку я в спецприемнике не смогу активно участвовать в кампании, у меня остается один метод мирного легального протеста – голодовка, – написал у себя на страничке Twitter Волков. Отпускайте нас, суки подлые, дайте нормально вести кампанию.

Конкурируйте идеями и встречами, а не судами и арестами — Leonid Volkov (@leonidvolkov) 2 октября 2017 г. Волков требует, чтобы его и самого Навального, которого также арестовали на 20 суток, отпустили и дали продолжить предвыборную кампанию – Старик Путин так испугался наших митингов в регионах, что решил себя порадовать к юбилею небольшим подарком. Так спокойнее, – написал в Twitter Алексей Навальный. Напомним, что 16 сентября в Екатеринбурге прошла встреча Алексея Навального со сторонниками. Вступайте в НАШУ группу "ВКонтакте", чтобы узнавать новости первыми и выигрывать призы!

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, 03.10.2017, 10:57

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Нашли ошибку? Выделите фразу и нажмите Ctrl+Enter Олег Галимов , 03.10.2017, 10:57Тэги: Политика Нашли ошибку? Выделите фразу и нажмите Ctrl+Enter

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