Екатеринбургский сторонник Навального объявил голодовку в спецприемнике

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 03.10.2017
Сторонник Алексея Навального из Екатеринбурга Леонид Волков попал и уже объявил голодовку в знак протеста.
– Поскольку я в спецприемнике не смогу активно участвовать в кампании, у меня остается один метод мирного легального протеста – голодовка, – написал у себя на страничке Twitter Волков.
Отпускайте нас, суки подлые, дайте нормально вести кампанию.— Leonid Volkov (@leonidvolkov) 2 октября 2017 г.
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Волков требует, чтобы его и самого Навального, которого также арестовали на 20 суток, отпустили и дали продолжить предвыборную кампанию
– Старик Путин так испугался наших митингов в регионах, что решил себя порадовать к юбилею небольшим подарком. Так спокойнее, – написал в Twitter Алексей Навальный.
- Напомним, что 16 сентября в Екатеринбурге прошла встреча Алексея Навального со сторонниками.
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